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Аль-Хиляль - Неом 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 28000
07 Сентября 2026 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 6-й тур
Аль-Хиляль
Неом

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Неом, которое состоится 07 Сентября 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Неом
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
16.05.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 33-й тур Аль-Хиляль2 : 0Неом
18.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 16-й тур Неом1 : 2Аль-Хиляль
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль515
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср512
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия512
4
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад511
5 Аль-Холуд59
6 Неом59
7 Аль-Иттифак59
8 Аль-Ахли59
9 Аль-Дирия57
10 Аль-Хазм55
11 Аль-Фейха55
12 Эр-Рияд54
13 Аль-Таавун53
14 Аль-Халидж53
15 Аль-Шабаб53
16
Зона вылета
Аль-Фатех53
17
Зона вылета
Аль-Фейсали52
18
Зона вылета
Абха51
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Аль-Хиляль
0%
Ничья
0%
Неом
0%

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