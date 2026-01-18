Аль-Хиляль - Неом 07 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Неом, которое состоится 07 Сентября 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Симоне Индзаги
|16.05.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|33-й тур
|2 : 0
|18.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|16-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|5
|15
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|5
|12
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|5
|12
| 4
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|5
|11
|5
|Аль-Холуд
|5
|9
|6
|Неом
|5
|9
|7
|Аль-Иттифак
|5
|9
|8
|Аль-Ахли
|5
|9
|9
|Аль-Дирия
|5
|7
|10
|Аль-Хазм
|5
|5
|11
|Аль-Фейха
|5
|5
|12
|Эр-Рияд
|5
|4
|13
|Аль-Таавун
|5
|3
|14
|Аль-Халидж
|5
|3
|15
|Аль-Шабаб
|5
|3
| 16
Зона вылета
|Аль-Фатех
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Аль-Фейсали
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Абха
|5
|1