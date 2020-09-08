АЕК Афины - ЛАСК 08 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЕК Афины - ЛАСК, которое состоится 08 Сентября 2026 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: ОПАП Арена (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Томас Стракоша
|12
|зщ
|Лазарос Рота
|2
|зщ
|Ароль Мукуди
|44
|зщ
|Филипе Релвас
|3
|зщ
|Ставрос Пилиос
|14
|пз
|Ловро Майер
|18
|пз
|Рэзван Марин
|27
|пз
|Милан Виталиш
|8
|пз
|Мият Гачинович
|19
|нп
|Барнабаш Варга
|9
|нп
|Лука Йович
|1
|вр
|Лукас Юнгвирт
|4
|зщ
|Ксавье Мбуямба
|43
|зщ
|Alemao
|16
|зщ
|Андрес Андраде
|6
|зщ
|Мелайро Богард
|20
|пз
|Каспер Йоргенсен
|30
|пз
|Саша Хорват
|2
|пз
|Джордж Белло
|10
|пз
|Роберт Любичич
|8
|нп
|Мозес Усор
|27
|нп
|Кристоф Ланг
|Марко Николич
|05.09.2026
|Греция — Суперлига
|3-й тур
|5 : 0
|30.08.2026
|Греция — Суперлига
|2-й тур
|1 : 1
|26.08.2026
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|4 : 0
|22.08.2026
|Греция — Суперлига
|1-й тур
|4 : 0
|18.08.2026
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Слован Бр
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Фенербахче
|0
|0
| 3
1/8 финала
|Сабах
|0
|0
| 4
1/8 финала
|Будё-Глимт
|0
|0
| 5
1/8 финала
|Викинг
|0
|0
| 6
1/8 финала
|ЛАСК
|0
|0
| 7
1/8 финала
|АЕК Афины
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Порту
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Славия П
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Шахтёр
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Астон Вилла
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Вильярреал
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Боруссия Д
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Бавария
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Арсенал
|0
|0
| 20
Плей-офф
|ПСЖ
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Наполи
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Атлетико М
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Комо
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Фейеноорд
|0
|0
|25
|Штутгарт
|0
|0
|26
|РБ Лейпциг
|0
|0
|27
|Брюгге
|0
|0
|28
|Манчестер Сити
|0
|0
|29
|Ланс
|0
|0
|30
|Бетис
|0
|0
|31
|Барселона
|0
|0
|32
|Галатасарай
|0
|0
|33
|Лилль
|0
|0
|34
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
|35
|Ливерпуль
|0
|0
|36
|Рома
|0
|0