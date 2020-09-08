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АЕК Афины - ЛАСК 08 Сентября прямая трансляция

Стадион: ОПАП Арена (Афины, Греция), вместимость: 33000
08 Сентября 2026 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
АЕК Афины
ЛАСК

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЕК Афины - ЛАСК, которое состоится 08 Сентября 2026 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: ОПАП Арена (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЕК Афины
Афины, Греция
ЛАСК
Линц, Австрия
1 Албания вр Томас Стракоша
12 Греция зщ Лазарос Рота
2 Камерун зщ Ароль Мукуди
44 Португалия зщ Филипе Релвас
3 Албания зщ Ставрос Пилиос
14 Хорватия пз Ловро Майер
18 Румыния пз Рэзван Марин
27 Венгрия пз Милан Виталиш
8 Сербия пз Мият Гачинович
19 Венгрия нп Барнабаш Варга
9 Сербия нп Лука Йович
1 Австрия вр Лукас Юнгвирт
4 Нидерланды зщ Ксавье Мбуямба
43 Бразилия зщ Alemao
16 Панама зщ Андрес Андраде
6 Суринам зщ Мелайро Богард
20 Дания пз Каспер Йоргенсен
30 Австрия пз Саша Хорват
2 США пз Джордж Белло
10 Австрия пз Роберт Любичич
8 Нигерия нп Мозес Усор
27 Австрия нп Кристоф Ланг
Главные тренеры
Сербия Марко Николич
История личных встреч
05.09.2026 Греция — Суперлига 3-й тур АЕК Афины5 : 0
30.08.2026 Греция — Суперлига 2-й тур 1 : 1АЕК Афины
26.08.2026 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч АЕК Афины4 : 0
22.08.2026 Греция — Суперлига 1-й тур АЕК Афины4 : 0
18.08.2026 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч 0 : 0АЕК Афины
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Слован Бр00
2
1/8 финала
Фенербахче00
3
1/8 финала
Сабах00
4
1/8 финала
Будё-Глимт00
5
1/8 финала
Викинг00
6
1/8 финала
ЛАСК00
7
1/8 финала
АЕК Афины00
8
1/8 финала
Порту00
9
Плей-офф
Интер М00
10
Плей-офф
Славия П00
11
Плей-офф
Шахтёр00
12
Плей-офф
Астон Вилла00
13
Плей-офф
Реал Мадрид00
14
Плей-офф
Спортинг00
15
Плей-офф
Вильярреал00
16
Плей-офф
Манчестер Юнайтед00
17
Плей-офф
Боруссия Д00
18
Плей-офф
Бавария00
19
Плей-офф
Арсенал00
20
Плей-офф
ПСЖ00
21
Плей-офф
Наполи00
22
Плей-офф
Атлетико М00
23
Плей-офф
Комо00
24
Плей-офф
Фейеноорд00
25 Штутгарт00
26 РБ Лейпциг00
27 Брюгге00
28 Манчестер Сити00
29 Ланс00
30 Бетис00
31 Барселона00
32 Галатасарай00
33 Лилль00
34 ПСВ Эйндховен00
35 Ливерпуль00
36 Рома00
Кто победит?
3 голосов болельщиков
АЕК Афины
67%
Ничья
0%
ЛАСК
33%

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