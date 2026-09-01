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Брюгге - Астон Вилла 08 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29062
08 Сентября 2026 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
Брюгге
Астон Вилла

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Астон Вилла, которое состоится 08 Сентября 2026 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1 Швейцария вр Ян Зоммер
64 Бельгия зщ Кириани Саббе
3 Южная Корея зщ Ли Хан Бом
44 Бельгия зщ Брандон Мехеле
65 Бельгия зщ Йоакин Сейс
8 Англия пз Фредди Поттс
20 Бельгия пз Ханс Ванакен
10 Норвегия пз Уго Ветлесен
67 Франция пз Мамаду Диахон
9 Португалия пз Карлуш Форбш
7 Германия нп Николо Трезольди
1 Япония вр Дзион Судзуки
2 Польша зщ Мэтти Кэш
3 Швеция зщ Виктор Линделёф
22 Нидерланды зщ Ян Матсен
14 Испания зщ Пау Торрес
8 Франция пз Бубакар Камара
7 Шотландия пз Джон Макгинн
10 Аргентина пз Эмилиано Буэндия
53 Англия пз Джордж Хеммингс
35 Бразилия пз Жоао Гомес
11 Сенегал нп Николас Джексон
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
12.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Астон Вилла3 : 0Брюгге
04.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Брюгге1 : 3Астон Вилла
06.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Брюгге1 : 0Астон Вилла
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Слован Бр00
2
1/8 финала
Фенербахче00
3
1/8 финала
Сабах00
4
1/8 финала
Будё-Глимт00
5
1/8 финала
Викинг00
6
1/8 финала
ЛАСК00
7
1/8 финала
АЕК Афины00
8
1/8 финала
Порту00
9
Плей-офф
Интер М00
10
Плей-офф
Славия П00
11
Плей-офф
Шахтёр00
12
Плей-офф
Астон Вилла00
13
Плей-офф
Реал Мадрид00
14
Плей-офф
Спортинг00
15
Плей-офф
Вильярреал00
16
Плей-офф
Манчестер Юнайтед00
17
Плей-офф
Боруссия Д00
18
Плей-офф
Бавария00
19
Плей-офф
Арсенал00
20
Плей-офф
ПСЖ00
21
Плей-офф
Наполи00
22
Плей-офф
Атлетико М00
23
Плей-офф
Комо00
24
Плей-офф
Фейеноорд00
25 Штутгарт00
26 РБ Лейпциг00
27 Брюгге00
28 Манчестер Сити00
29 Ланс00
30 Бетис00
31 Барселона00
32 Галатасарай00
33 Лилль00
34 ПСВ Эйндховен00
35 Ливерпуль00
36 Рома00
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Брюгге
0%
Ничья
0%
Астон Вилла
100%

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