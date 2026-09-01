Лилль - Бетис 08 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Бетис, которое состоится 08 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Берке Озер
|22
|зщ
|Тьягу Сантош
|3
|зщ
|Натан Нгой
|4
|зщ
|Алешандро
|15
|зщ
|Ромен Перро
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|8
|пз
|Этан Мбаппе
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|11
|пз
|Осам Сахрауи
|9
|нп
|Оливье Жиру
|1
|вр
|Альваро Вальес
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|4
|зщ
|Натан
|11
|зщ
|Франсиско Гарсия
|5
|зщ
|Марк Бартра
|6
|пз
|Факундо Берналь
|21
|пз
|Марк Рока
|7
|пз
|Антони
|22
|пз
|Иско
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|19
|нп
|Трой Пэрротт
|Давиде Анчелотти
|Мануэль Пеллегрини
|03.09.2026
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|0 : 1
|28.08.2026
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 2
|23.08.2026
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 2
|15.08.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 1
|17.05.2026
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Слован Бр
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Фенербахче
|0
|0
| 3
1/8 финала
|Сабах
|0
|0
| 4
1/8 финала
|Будё-Глимт
|0
|0
| 5
1/8 финала
|Викинг
|0
|0
| 6
1/8 финала
|ЛАСК
|0
|0
| 7
1/8 финала
|АЕК Афины
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Порту
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Славия П
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Шахтёр
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Астон Вилла
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Вильярреал
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Боруссия Д
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Бавария
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Арсенал
|0
|0
| 20
Плей-офф
|ПСЖ
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Наполи
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Атлетико М
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Комо
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Фейеноорд
|0
|0
|25
|Штутгарт
|0
|0
|26
|РБ Лейпциг
|0
|0
|27
|Брюгге
|0
|0
|28
|Манчестер Сити
|0
|0
|29
|Ланс
|0
|0
|30
|Бетис
|0
|0
|31
|Барселона
|0
|0
|32
|Галатасарай
|0
|0
|33
|Лилль
|0
|0
|34
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
|35
|Ливерпуль
|0
|0
|36
|Рома
|0
|0