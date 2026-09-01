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Лилль - Бетис 08 Сентября прямая трансляция

Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
08 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Георги Кабаков (Пловдив, Болгария);
Лилль
Бетис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Бетис, которое состоится 08 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль, Франция
Бетис
Севилья, Испания
1 Турция вр Берке Озер
22 Португалия зщ Тьягу Сантош
3 Бельгия зщ Натан Нгой
4 Бразилия зщ Алешандро
15 Франция зщ Ромен Перро
21 Франция пз Бенжамен Андре
6 Алжир пз Набиль Бенталеб
8 Франция пз Этан Мбаппе
10 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
11 Норвегия пз Осам Сахрауи
9 Франция нп Оливье Жиру
1 Испания вр Альваро Вальес
2 Испания зщ Эктор Бельерин
4 Бразилия зщ Натан
11 Испания зщ Франсиско Гарсия
5 Испания зщ Марк Бартра
6 Уругвай пз Факундо Берналь
21 Испания пз Марк Рока
7 Бразилия пз Антони
22 Испания пз Иско
8 Испания пз Пабло Форнальс
19 Ирландия нп Трой Пэрротт
Главные тренеры
Италия Давиде Анчелотти
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
03.09.2026 Франция — Лига 1 3-й тур 0 : 1Лилль
28.08.2026 Франция — Лига 1 2-й тур Лилль2 : 2
23.08.2026 Франция — Лига 1 1-й тур 0 : 2Лилль
15.08.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 1 : 1Лилль
17.05.2026 Франция — Лига 1 34-й тур Лилль0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Слован Бр00
2
1/8 финала
Фенербахче00
3
1/8 финала
Сабах00
4
1/8 финала
Будё-Глимт00
5
1/8 финала
Викинг00
6
1/8 финала
ЛАСК00
7
1/8 финала
АЕК Афины00
8
1/8 финала
Порту00
9
Плей-офф
Интер М00
10
Плей-офф
Славия П00
11
Плей-офф
Шахтёр00
12
Плей-офф
Астон Вилла00
13
Плей-офф
Реал Мадрид00
14
Плей-офф
Спортинг00
15
Плей-офф
Вильярреал00
16
Плей-офф
Манчестер Юнайтед00
17
Плей-офф
Боруссия Д00
18
Плей-офф
Бавария00
19
Плей-офф
Арсенал00
20
Плей-офф
ПСЖ00
21
Плей-офф
Наполи00
22
Плей-офф
Атлетико М00
23
Плей-офф
Комо00
24
Плей-офф
Фейеноорд00
25 Штутгарт00
26 РБ Лейпциг00
27 Брюгге00
28 Манчестер Сити00
29 Ланс00
30 Бетис00
31 Барселона00
32 Галатасарай00
33 Лилль00
34 ПСВ Эйндховен00
35 Ливерпуль00
36 Рома00
Кто победит?
5 голосов болельщиков
Лилль
20%
Ничья
0%
Бетис
80%

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