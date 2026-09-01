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Порту - Манчестер Сити 08 Сентября прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
08 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Порту
Манчестер Сити

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Составы команд
Порту
Порту, Португалия
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
99 Португалия вр Диогу Кошта
20 Португалия зщ Алберту Кошта
4 Польша зщ Якуб Кивёр
74 Португалия зщ Франсишку Моура
18 Аргентина зщ Патрисио Перес
13 Нидерланды пз Пабло Паулино Росарио
10 Испания пз Габриэль Вейга
16 Южная Корея пз Хван Ин Бём
7 Бразилия нп Виллиам Гомес
11 Бразилия нп Пепе
29 Мексика нп Сантьяго Хименес
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
3 Португалия зщ Рубен Диаш
6 Англия зщ Марк-Израэль Гехи
45 Узбекистан зщ Абдукодир Хусанов
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
5 Англия пз Эллиот Андерсон
42 Гана пз Антуан Семеньо
10 Франция пз Райан Шерки
17 Аргентина пз Энцо Фернандес
7 Сенегал пз Илиман Ндиайе
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
Италия Энцо Мареска
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
01.12.2020 Лига чемпионов Группа C. 5-й тур Порту0 : 0Манчестер Сити
21.10.2020 Лига чемпионов Группа C. 1-й тур Манчестер Сити3 : 1Порту
22.02.2012 Лига Европы 1/16 финала. 2-й матч Манчестер Сити4 : 0Порту
17.02.2012 Лига Европы 1/16 финала. 1-й матч Порту1 : 2Манчестер Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Слован Бр00
2
1/8 финала
Фенербахче00
3
1/8 финала
Сабах00
4
1/8 финала
Будё-Глимт00
5
1/8 финала
Викинг00
6
1/8 финала
ЛАСК00
7
1/8 финала
АЕК Афины00
8
1/8 финала
Порту00
9
Плей-офф
Интер М00
10
Плей-офф
Славия П00
11
Плей-офф
Шахтёр00
12
Плей-офф
Астон Вилла00
13
Плей-офф
Реал Мадрид00
14
Плей-офф
Спортинг00
15
Плей-офф
Вильярреал00
16
Плей-офф
Манчестер Юнайтед00
17
Плей-офф
Боруссия Д00
18
Плей-офф
Бавария00
19
Плей-офф
Арсенал00
20
Плей-офф
ПСЖ00
21
Плей-офф
Наполи00
22
Плей-офф
Атлетико М00
23
Плей-офф
Комо00
24
Плей-офф
Фейеноорд00
25 Штутгарт00
26 РБ Лейпциг00
27 Брюгге00
28 Манчестер Сити00
29 Ланс00
30 Бетис00
31 Барселона00
32 Галатасарай00
33 Лилль00
34 ПСВ Эйндховен00
35 Ливерпуль00
36 Рома00
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Порту
0%
Ничья
0%
Манчестер Сити
100%

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