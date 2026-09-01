Порту - Манчестер Сити 08 Сентября прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
08 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
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Составы команд
Порту
Порту, Португалия
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
|99
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Алберту Кошта
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|13
|пз
|Пабло Паулино Росарио
|10
|пз
|Габриэль Вейга
|16
|пз
|Хван Ин Бём
|7
|нп
|Виллиам Гомес
|11
|нп
|Пепе
|29
|нп
|Сантьяго Хименес
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|6
|зщ
|Марк-Израэль Гехи
|45
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|5
|пз
|Эллиот Андерсон
|42
|пз
|Антуан Семеньо
|10
|пз
|Райан Шерки
|17
|пз
|Энцо Фернандес
|7
|пз
|Илиман Ндиайе
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Энцо Мареска
|Энцо Мареска
История личных встреч
|01.12.2020
|Лига чемпионов
|Группа C. 5-й тур
|0 : 0
|21.10.2020
|Лига чемпионов
|Группа C. 1-й тур
|3 : 1
|22.02.2012
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|4 : 0
|17.02.2012
|Лига Европы
|1/16 финала. 1-й матч
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Слован Бр
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Фенербахче
|0
|0
| 3
1/8 финала
|Сабах
|0
|0
| 4
1/8 финала
|Будё-Глимт
|0
|0
| 5
1/8 финала
|Викинг
|0
|0
| 6
1/8 финала
|ЛАСК
|0
|0
| 7
1/8 финала
|АЕК Афины
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Порту
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Славия П
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Шахтёр
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Астон Вилла
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Вильярреал
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Боруссия Д
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Бавария
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Арсенал
|0
|0
| 20
Плей-офф
|ПСЖ
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Наполи
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Атлетико М
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Комо
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Фейеноорд
|0
|0
|25
|Штутгарт
|0
|0
|26
|РБ Лейпциг
|0
|0
|27
|Брюгге
|0
|0
|28
|Манчестер Сити
|0
|0
|29
|Ланс
|0
|0
|30
|Бетис
|0
|0
|31
|Барселона
|0
|0
|32
|Галатасарай
|0
|0
|33
|Лилль
|0
|0
|34
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
|35
|Ливерпуль
|0
|0
|36
|Рома
|0
|0
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