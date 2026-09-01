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Боруссия Д - Вильярреал 08 Сентября прямая трансляция

Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
08 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Боруссия Д
Вильярреал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Вильярреал, которое состоится 08 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Вильярреал
Вильярреал, Испания
1 Швейцария вр Грегор Кобель
22 Франция зщ Жоан Гаду
3 Германия зщ Вальдемар Антон
26 Норвегия пз Юлиан Рюэрсон
7 Англия пз Джоб Беллингем
24 Швеция пз Даниэль Свенссон
19 Греция пз Константинос Карецас
18 Англия пз Итан Нванери
14 Германия пз Максимилиан Байер
25 Нидерланды пз Йоей Верман
9 Гвинея нп Серу Гирасси
25 Венгрия вр Петер Гулачи
2 Кабо-Верде зщ Логан Кошта
12 Португалия зщ Ренату Вейга
15 Уругвай зщ Сантьяго Моуриньо
20 Испания зщ Карлос Ромеро
19 Кот-д&#039;Ивуар пз Николя Пепе
18 Сенегал пз Пап Гейе
14 Испания пз Сантьяго Комесанья
17 Канада пз Тейджон Бьюкенен
7 Испания нп Херар Морено
9 Грузия нп Жорж Микаутадзе
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
Испания Иньиго Перес
История личных встреч
25.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Боруссия Д4 : 0Вильярреал
06.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Боруссия Д2 : 2Вильярреал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Слован Бр00
2
1/8 финала
Фенербахче00
3
1/8 финала
Сабах00
4
1/8 финала
Будё-Глимт00
5
1/8 финала
Викинг00
6
1/8 финала
ЛАСК00
7
1/8 финала
АЕК Афины00
8
1/8 финала
Порту00
9
Плей-офф
Интер М00
10
Плей-офф
Славия П00
11
Плей-офф
Шахтёр00
12
Плей-офф
Астон Вилла00
13
Плей-офф
Реал Мадрид00
14
Плей-офф
Спортинг00
15
Плей-офф
Вильярреал00
16
Плей-офф
Манчестер Юнайтед00
17
Плей-офф
Боруссия Д00
18
Плей-офф
Бавария00
19
Плей-офф
Арсенал00
20
Плей-офф
ПСЖ00
21
Плей-офф
Наполи00
22
Плей-офф
Атлетико М00
23
Плей-офф
Комо00
24
Плей-офф
Фейеноорд00
25 Штутгарт00
26 РБ Лейпциг00
27 Брюгге00
28 Манчестер Сити00
29 Ланс00
30 Бетис00
31 Барселона00
32 Галатасарай00
33 Лилль00
34 ПСВ Эйндховен00
35 Ливерпуль00
36 Рома00
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Боруссия Д
100%
Ничья
0%
Вильярреал
0%

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