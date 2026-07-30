23:16 ()
Свернуть список

Борнмут - Линкольн Сити 08 Сентября прямая трансляция

Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
08 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 1/16 финала
Борнмут
Линкольн Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Линкольн Сити, которое состоится 08 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Линкольн Сити
Линкольн
Главные тренеры
Германия Марко Розе
История личных встреч
05.09.2026 Англия — Премьер-лига 3-й тур 2 : 2Борнмут
29.08.2026 Англия — Премьер-лига 2-й тур Борнмут1 : 1
23.08.2026 Англия — Премьер-лига 1-й тур 2 : 1Борнмут
08.08.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 2 : 2Борнмут
30.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 2 : 5Борнмут
Турнирная таблица
1-й раунд
Бристоль Сити
Уолсолл
0 : 1
Вулверхэмптон
Порт Вейл
3 : 0
Уиком Уондерерс
Стивенидж
1 : 2
Мидлсбро
Рексем
1 : 0
Кембридж Юнайтед
Барнет
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
Миллуолл
1 : 1 0 : 2
Сток Сити
Олдхэм Атлетик
2 : 0
Кру Александра
Аккрингтон Стэнли
2 : 1
Шеффилд Уэнсдей
Болтон Уондерерс
1 : 0
Дерби Каунти
Линкольн Сити
1 : 2
Лестер Сити
Нортгемптон Таун
1 : 0
Гримсби Таун
Блэкпул
1 : 3
Бёртон Альбион
Блэкберн Роверс
1 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Портсмут
3 : 1
Престон Норт Энд
Хаддерсфилд Таун
1 : 1 4 : 3
Барнсли
Уиган Атлетик
1 : 1 6 : 5
Брэдфорд Сити
Рочдейл
2 : 0
Солфорд Сити
Шрусбери Таун
1 : 1 3 : 4
Норвич Сити
Милтон-Кинс Донс
4 : 1
Флитвуд Таун
Честерфилд
1 : 0
Гиллингем
Лутон Таун
0 : 3
Бёрнли
Ноттс Каунти
1 : 1 4 : 3
Лейтон Ориент
Оксфорд Юнайтед
2 : 0
Суонси Сити
Бирмингем Сити
0 : 1
Уимблдон
Ньюпорт Каунти
1 : 1 5 : 4
Бромли
Рединг
1 : 1 4 : 5
Уотфорд
Кроули Таун
1 : 0
Стокпорт Каунти
Донкастер Роверс
1 : 1 4 : 5
Бристоль Роверс
Питерборо Юнайтед
0 : 1
Кардифф Сити
Суиндон Таун
3 : 2
Ротерхэм Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
1 : 4
Челтнем Таун
Чарльтон Атлетик
1 : 3
Колчестер Юнайтед
Саутгемптон
0 : 2
Мэнсфилд Таун
Шеффилд Юнайтед
0 : 3
Плимут Аргайл
Эксетер Сити
2 : 0
2-й раунд
Кардифф Сити
Норвич Сити
1 : 2
Донкастер Роверс
Мидлсбро
1 : 3
Ипсвич Таун
Лестер Сити
3 : 1
Шеффилд Уэнсдей
Вулверхэмптон
0 : 2
Блэкпул
Линкольн Сити
1 : 4
Блэкберн Роверс
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
Флитвуд Таун
Шрусбери Таун
4 : 0
Барнсли
Кру Александра
3 : 2
Уолсолл
Лейтон Ориент
0 : 0 5 : 6
Стивенидж
Рединг
0 : 3
Кембридж Юнайтед
Миллуолл
0 : 1
Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
1 : 4
Уотфорд
Питерборо Юнайтед
1 : 5
Плимут Аргайл
Ковентри Сити
2 : 4
Сток Сити
Халл Сити
1 : 1 4 : 5
Бирмингем Сити
Брентфорд
1 : 6
Ноттингем Форест
Лидс Юнайтед
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
3 : 2
Брэдфорд Сити
Бёрнли
0 : 0 4 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Чарльтон Атлетик
5 : 1
Престон Норт Энд
Эвертон
0 : 4
Челси
Лутон Таун
2 : 0
Фулхэм
Уимблдон
3 : 0
1/16 финала
Лейтон Ориент
Брэдфорд Сити
08.09
Борнмут
Линкольн Сити
08.09
Сандерленд
Халл Сити
08.09
Кристал Пэлас
Мидлсбро
08.09
Миллуолл
Ньюкасл Юнайтед
08.09
Челси
Лидс Юнайтед
09.09
Вест Хэм Юнайтед
Фулхэм
15.09
Питерборо Юнайтед
Барнсли
15.09
Рединг
Брентфорд
15.09
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
15.09
Ипсвич Таун
Арсенал
15.09
Флитвуд Таун
Шеффилд Юнайтед
16.09
Эвертон
Вулверхэмптон
16.09
Ковентри Сити
Астон Вилла
16.09
Манчестер Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
16.09
Манчестер Сити
Норвич Сити
17.09
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Борнмут
100%
Ничья
0%
Линкольн Сити
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close