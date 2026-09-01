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НЕК Неймеген - Эксельсиор 08 Сентября прямая трансляция

Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
08 Сентября 2026 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Херхюговард, Нидерланды);
НЕК Неймеген
Эксельсиор

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Эксельсиор, которое состоится 08 Сентября 2026 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Эксельсиор
Роттердам
История личных встреч
04.04.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Эксельсиор0 : 2НЕК Неймеген
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур НЕК Неймеген5 : 0Эксельсиор
06.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Эксельсиор0 : 3НЕК Неймеген
13.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур НЕК Неймеген3 : 4Эксельсиор
19.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Эксельсиор0 : 3НЕК Неймеген
08.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 9-й тур НЕК Неймеген1 : 1Эксельсиор
09.04.2021 Нидерланды - Первый дивизион 33-й тур Эксельсиор2 : 1НЕК Неймеген
08.01.2021 Нидерланды - Первый дивизион 19-й тур НЕК Неймеген3 : 2Эксельсиор
06.12.2019 Нидерланды - Первый дивизион 18-й тур Эксельсиор2 : 1НЕК Неймеген
29.10.2019 Кубок Нидерландов 1-й раунд Эксельсиор4 : 2 ДВНЕК Неймеген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар515
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен513
3
Лига Европы
Фейеноорд511
4
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна510
5
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор49
6
Плей-офф Лиги конференций
Аякс47
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте47
8 Гоу Эхед Иглс47
9 Гронинген57
10 НЕК Неймеген46
11 Спарта55
12 Херенвен55
13 ПЕК Зволле54
14 Телстар44
15 АДО Ден Хааг51
16
Стыковая зона
Утрехт41
17
Зона вылета
Виллем II41
18
Зона вылета
Камбюр51
Кто победит?
2 голосов болельщиков
НЕК Неймеген
50%
Ничья
0%
Эксельсиор
50%

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