НЕК Неймеген - Эксельсиор 08 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Эксельсиор, которое состоится 08 Сентября 2026 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|04.04.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|0 : 2
|09.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|5 : 0
|06.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 3
|13.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|3 : 4
|19.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 3
|08.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 1
|09.04.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|33-й тур
|2 : 1
|08.01.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|19-й тур
|3 : 2
|06.12.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|18-й тур
|2 : 1
|29.10.2019
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|4 : 2 ДВ
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|5
|13
| 3
Лига Европы
|Фейеноорд
|5
|11
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|5
|10
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|4
|9
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|4
|7
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|4
|7
|8
|Гоу Эхед Иглс
|4
|7
|9
|Гронинген
|5
|7
|10
|НЕК Неймеген
|4
|6
|11
|Спарта
|5
|5
|12
|Херенвен
|5
|5
|13
|ПЕК Зволле
|5
|4
|14
|Телстар
|4
|4
|15
|АДО Ден Хааг
|5
|1
| 16
Стыковая зона
|Утрехт
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Виллем II
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|5
|1