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Штутгарт - Викинг 09 Сентября прямая трансляция

Стадион: МХП-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
09 Сентября 2026 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Ненад Минакович (Нови-Сад, Сербия);
Штутгарт
Викинг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Викинг, которое состоится 09 Сентября 2026 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: МХП-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Викинг
Ставангер, Норвегия
1 Германия вр Фабиан Бредлов
4 Германия зщ Йоша Ваньоман
29 Германия зщ Финн Ельч
24 Германия зщ Йефф Шабо
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
18 Германия пз Джейми Левелинг
21 Германия пз Гриша Прёмель
6 Германия пз Ангело Штиллер
10 Германия пз Крис Фюрих
17 Германия нп Дженан Пейчинович
26 Германия нп Дениз Ундав
1 Норвегия вр Арилд Эстбе
5 Норвегия зщ Хенрик Хеггхейм
6 Новая Зеландия зщ Джанни Стенснесс
27 Норвегия зщ Йеспер Даланн
24 Норвегия зщ Ветле Эукленн
29 Норвегия пз Тобиас Мой
8 Новая Зеландия пз Джо Белл
7 Норвегия пз Кристоффер Аскильдсен
26 Норвегия пз Симен Квиа-Эгеског
20 Дания нп Петер Кристиансен
10 Босния и Герцеговина нп Златко Трипич
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
04.09.2026 Германия — Бундеслига 2-й тур Штутгарт4 : 1
28.08.2026 Германия — Бундеслига 1-й тур 5 : 1Штутгарт
21.08.2026 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 4Штутгарт
15.08.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 1 : 0Штутгарт
08.08.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Штутгарт3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Астон Вилла13
2
1/8 финала
АЕК Афины13
3
1/8 финала
Слован Бр00
4
1/8 финала
Фенербахче00
5
1/8 финала
Сабах00
6
1/8 финала
Будё-Глимт00
7
1/8 финала
Викинг00
8
1/8 финала
Порту00
9
Плей-офф
Интер М00
10
Плей-офф
Славия П00
11
Плей-офф
Шахтёр00
12
Плей-офф
Реал Мадрид00
13
Плей-офф
Спортинг00
14
Плей-офф
Вильярреал00
15
Плей-офф
Манчестер Юнайтед00
16
Плей-офф
Боруссия Д00
17
Плей-офф
Бавария00
18
Плей-офф
Арсенал00
19
Плей-офф
ПСЖ00
20
Плей-офф
Наполи00
21
Плей-офф
Атлетико М00
22
Плей-офф
Комо00
23
Плей-офф
Фейеноорд00
24
Плей-офф
Штутгарт00
25 РБ Лейпциг00
26 Манчестер Сити00
27 Ланс00
28 Бетис00
29 Барселона00
30 Галатасарай00
31 Лилль00
32 ПСВ Эйндховен00
33 Ливерпуль00
34 Рома00
35 Брюгге10
36 ЛАСК10
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Штутгарт
100%
Ничья
0%
Викинг
0%

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