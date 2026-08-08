Штутгарт - Викинг 09 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Викинг, которое состоится 09 Сентября 2026 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: МХП-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Фабиан Бредлов
|4
|зщ
|Йоша Ваньоман
|29
|зщ
|Финн Ельч
|24
|зщ
|Йефф Шабо
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|18
|пз
|Джейми Левелинг
|21
|пз
|Гриша Прёмель
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|10
|пз
|Крис Фюрих
|17
|нп
|Дженан Пейчинович
|26
|нп
|Дениз Ундав
|1
|вр
|Арилд Эстбе
|5
|зщ
|Хенрик Хеггхейм
|6
|зщ
|Джанни Стенснесс
|27
|зщ
|Йеспер Даланн
|24
|зщ
|Ветле Эукленн
|29
|пз
|Тобиас Мой
|8
|пз
|Джо Белл
|7
|пз
|Кристоффер Аскильдсен
|26
|пз
|Симен Квиа-Эгеског
|20
|нп
|Петер Кристиансен
|10
|нп
|Златко Трипич
|Себастьян Хёнес
|04.09.2026
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|4 : 1
|28.08.2026
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|5 : 1
|21.08.2026
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 4
|15.08.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 0
|08.08.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Астон Вилла
|1
|3
| 2
1/8 финала
|АЕК Афины
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Слован Бр
|0
|0
| 4
1/8 финала
|Фенербахче
|0
|0
| 5
1/8 финала
|Сабах
|0
|0
| 6
1/8 финала
|Будё-Глимт
|0
|0
| 7
1/8 финала
|Викинг
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Порту
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Славия П
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Шахтёр
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Реал Мадрид
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Спортинг
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Вильярреал
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Боруссия Д
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Бавария
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Арсенал
|0
|0
| 19
Плей-офф
|ПСЖ
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Наполи
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Атлетико М
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Комо
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Фейеноорд
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Штутгарт
|0
|0
|25
|РБ Лейпциг
|0
|0
|26
|Манчестер Сити
|0
|0
|27
|Ланс
|0
|0
|28
|Бетис
|0
|0
|29
|Барселона
|0
|0
|30
|Галатасарай
|0
|0
|31
|Лилль
|0
|0
|32
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
|33
|Ливерпуль
|0
|0
|34
|Рома
|0
|0
|35
|Брюгге
|1
|0
|36
|ЛАСК
|1
|0