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Барселона - Фейеноорд 09 Сентября прямая трансляция

Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
09 Сентября 2026 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Барселона
Фейеноорд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Фейеноорд, которое состоится 09 Сентября 2026 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1 Испания вр Жоан Гарсия
23 Франция зщ Жюль Кунде
5 Испания зщ Пау Кубарси
18 Испания зщ Херард Мартин
12 Испания зщ Хави Эспарт
16 Испания пз Родри
8 Испания пз Педри
10 Испания пз Ламин Ямаль
7 Испания пз Фермин Лопес
17 Англия пз Энтони Гордон
11 Бразилия нп Рафинья
1 Германия вр Тьярк Эрнст
26 Нидерланды зщ Дживайро Рид
4 Япония зщ Цюёси Ватанабэ
6 Нидерланды зщ Джерри Сен-Жюст
35 Испания зщ Мика Мармоль
28 Марокко пз Уссама Таргаллин
8 Нидерланды пз Гиваи Зехиэль
34 Бельгия пз Шарль Ванхаутте
27 Мали нп Гауссу Диарра
19 Испания нп Начо Ферри
10 Нидерланды нп Лучано Валенте
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
Нидерланды Джованни ван Бронкхорст
История личных встреч
06.09.2026 Испания — Ла Лига 4-й тур 0 : 5Барселона
31.08.2026 Испания — Ла Лига 3-й тур Барселона5 : 2
27.08.2026 Испания — Ла Лига 1-й тур Барселона2 : 0
23.08.2026 Испания — Ла Лига 2-й тур 0 : 5Барселона
19.08.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Барселона2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Астон Вилла13
2
1/8 финала
АЕК Афины13
3
1/8 финала
Слован Бр00
4
1/8 финала
Фенербахче00
5
1/8 финала
Сабах00
6
1/8 финала
Будё-Глимт00
7
1/8 финала
Викинг00
8
1/8 финала
Порту00
9
Плей-офф
Интер М00
10
Плей-офф
Славия П00
11
Плей-офф
Шахтёр00
12
Плей-офф
Реал Мадрид00
13
Плей-офф
Спортинг00
14
Плей-офф
Вильярреал00
15
Плей-офф
Манчестер Юнайтед00
16
Плей-офф
Боруссия Д00
17
Плей-офф
Бавария00
18
Плей-офф
Арсенал00
19
Плей-офф
ПСЖ00
20
Плей-офф
Наполи00
21
Плей-офф
Атлетико М00
22
Плей-офф
Комо00
23
Плей-офф
Фейеноорд00
24
Плей-офф
Штутгарт00
25 РБ Лейпциг00
26 Манчестер Сити00
27 Ланс00
28 Бетис00
29 Барселона00
30 Галатасарай00
31 Лилль00
32 ПСВ Эйндховен00
33 Ливерпуль00
34 Рома00
35 Брюгге10
36 ЛАСК10
Кто победит?
12 голосов болельщиков
Барселона
67%
Ничья
8%
Фейеноорд
25%

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