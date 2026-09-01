Ливерпуль - Атлетико М 09 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Атлетико М, которое состоится 09 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Алисон Бекер
|5
|зщ
|Жереми Жаке
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|6
|зщ
|Милош Керкез
|33
|зщ
|Рональд Араухо
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|18
|пз
|Коди Гакпо
|7
|пз
|Флориан Вирц
|29
|пз
|Брэдли Баркола
|9
|нп
|Александер Исак
|13
|вр
|Ян Облак
|14
|зщ
|Маркос Льоренте
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|22
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|20
|пз
|Джулиано Симеоне
|8
|пз
|Пабло Барриос
|23
|пз
|Мортен Юльманн
|11
|пз
|Адемола Лукман
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|10
|нп
|Алекс Баэна
|Андони Ираола
|Диего Симеоне
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 2
|03.11.2021
|Лига чемпионов
|Группа B. 4-й тур
|2 : 0
|19.10.2021
|Лига чемпионов
|Группа B. 3-й тур
|2 : 3
|11.03.2020
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 3 ДВ
|18.02.2020
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|02.08.2017
|Ауди Кап - 2017
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|29.04.2010
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1 ДВ
|22.04.2010
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|04.11.2008
|Лига чемпионов
|Группа D. 4-й тур
|1 : 1
|22.10.2008
|Лига чемпионов
|Группа D. 3-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Астон Вилла
|1
|3
| 2
1/8 финала
|АЕК Афины
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Слован Бр
|0
|0
| 4
1/8 финала
|Фенербахче
|0
|0
| 5
1/8 финала
|Сабах
|0
|0
| 6
1/8 финала
|Будё-Глимт
|0
|0
| 7
1/8 финала
|Викинг
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Порту
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Славия П
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Шахтёр
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Реал Мадрид
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Спортинг
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Вильярреал
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Боруссия Д
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Бавария
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Арсенал
|0
|0
| 19
Плей-офф
|ПСЖ
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Наполи
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Атлетико М
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Комо
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Фейеноорд
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Штутгарт
|0
|0
|25
|РБ Лейпциг
|0
|0
|26
|Манчестер Сити
|0
|0
|27
|Ланс
|0
|0
|28
|Бетис
|0
|0
|29
|Барселона
|0
|0
|30
|Галатасарай
|0
|0
|31
|Лилль
|0
|0
|32
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
|33
|Ливерпуль
|0
|0
|34
|Рома
|0
|0
|35
|Брюгге
|1
|0
|36
|ЛАСК
|1
|0