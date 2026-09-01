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Ливерпуль - Атлетико М 09 Сентября прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
09 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Ливерпуль
Атлетико М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Атлетико М, которое состоится 09 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Атлетико М
Мадрид, Испания
1 Бразилия вр Алисон Бекер
5 Франция зщ Жереми Жаке
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
6 Венгрия зщ Милош Керкез
33 Уругвай зщ Рональд Араухо
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
18 Нидерланды пз Коди Гакпо
7 Германия пз Флориан Вирц
29 Франция пз Брэдли Баркола
9 Швеция нп Александер Исак
13 Словения вр Ян Облак
14 Испания зщ Маркос Льоренте
18 Испания зщ Марк Пубиль
17 Словакия зщ Давид Ганцко
22 Испания зщ Алехандро Гримальдо
20 Аргентина пз Джулиано Симеоне
8 Испания пз Пабло Барриос
23 Дания пз Мортен Юльманн
11 Нигерия пз Адемола Лукман
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
10 Испания нп Алекс Баэна
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
17.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Ливерпуль3 : 2Атлетико М
03.11.2021 Лига чемпионов Группа B. 4-й тур Ливерпуль2 : 0Атлетико М
19.10.2021 Лига чемпионов Группа B. 3-й тур Атлетико М2 : 3Ливерпуль
11.03.2020 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Ливерпуль2 : 3 ДВАтлетико М
18.02.2020 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Атлетико М1 : 0Ливерпуль
02.08.2017 Ауди Кап - 2017 Финал Атлетико М1 : 1 5 : 4Ливерпуль
29.04.2010 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч Ливерпуль2 : 1 ДВАтлетико М
22.04.2010 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч Атлетико М1 : 0Ливерпуль
04.11.2008 Лига чемпионов Группа D. 4-й тур Ливерпуль1 : 1Атлетико М
22.10.2008 Лига чемпионов Группа D. 3-й тур Атлетико М1 : 1Ливерпуль
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Астон Вилла13
2
1/8 финала
АЕК Афины13
3
1/8 финала
Слован Бр00
4
1/8 финала
Фенербахче00
5
1/8 финала
Сабах00
6
1/8 финала
Будё-Глимт00
7
1/8 финала
Викинг00
8
1/8 финала
Порту00
9
Плей-офф
Интер М00
10
Плей-офф
Славия П00
11
Плей-офф
Шахтёр00
12
Плей-офф
Реал Мадрид00
13
Плей-офф
Спортинг00
14
Плей-офф
Вильярреал00
15
Плей-офф
Манчестер Юнайтед00
16
Плей-офф
Боруссия Д00
17
Плей-офф
Бавария00
18
Плей-офф
Арсенал00
19
Плей-офф
ПСЖ00
20
Плей-офф
Наполи00
21
Плей-офф
Атлетико М00
22
Плей-офф
Комо00
23
Плей-офф
Фейеноорд00
24
Плей-офф
Штутгарт00
25 РБ Лейпциг00
26 Манчестер Сити00
27 Ланс00
28 Бетис00
29 Барселона00
30 Галатасарай00
31 Лилль00
32 ПСВ Эйндховен00
33 Ливерпуль00
34 Рома00
35 Брюгге10
36 ЛАСК10
Кто победит?
11 голосов болельщиков
Ливерпуль
64%
Ничья
0%
Атлетико М
36%

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