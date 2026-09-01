ПСЖ - Слован Бр 09 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Слован Бр, которое состоится 09 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|87
|пз
|Жоау Невеш
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|14
|нп
|Дезире Дуэ
|10
|нп
|Усман Дембеле
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|71
|вр
|Доминик Такач
|28
|зщ
|Сесар Блэкман
|12
|зщ
|Кенан Байрич
|15
|зщ
|Светозар Маркович
|57
|зщ
|Сандру Круш
|70
|пз
|Кристиан Мартинес
|3
|пз
|Петер Покорны
|11
|пз
|Тигран Барсегян
|5
|пз
|Рахим Ибрахим
|21
|пз
|Сулейман Камара
|99
|нп
|Андраж Шпорар
|Луис Энрике
|03.11.2011
|Лига Европы
|Группа F. 4-й тур
|1 : 0
|20.10.2011
|Лига Европы
|Группа F. 3-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Астон Вилла
|1
|3
| 2
1/8 финала
|АЕК Афины
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Слован Бр
|0
|0
| 4
1/8 финала
|Фенербахче
|0
|0
| 5
1/8 финала
|Сабах
|0
|0
| 6
1/8 финала
|Будё-Глимт
|0
|0
| 7
1/8 финала
|Викинг
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Порту
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Славия П
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Шахтёр
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Реал Мадрид
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Спортинг
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Вильярреал
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Боруссия Д
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Бавария
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Арсенал
|0
|0
| 19
Плей-офф
|ПСЖ
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Наполи
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Атлетико М
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Комо
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Фейеноорд
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Штутгарт
|0
|0
|25
|РБ Лейпциг
|0
|0
|26
|Манчестер Сити
|0
|0
|27
|Ланс
|0
|0
|28
|Бетис
|0
|0
|29
|Барселона
|0
|0
|30
|Галатасарай
|0
|0
|31
|Лилль
|0
|0
|32
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
|33
|Ливерпуль
|0
|0
|34
|Рома
|0
|0
|35
|Брюгге
|1
|0
|36
|ЛАСК
|1
|0