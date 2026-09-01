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ПСЖ - Слован Бр 09 Сентября прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
09 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Николай Балакин (Украина);
ПСЖ
Слован Бр

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Слован Бр, которое состоится 09 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Слован Бр
Братислава, Словакия
39 Россия вр Матвей Сафонов
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
87 Португалия пз Жоау Невеш
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
14 Франция нп Дезире Дуэ
10 Франция нп Усман Дембеле
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
71 Словакия вр Доминик Такач
28 Панама зщ Сесар Блэкман
12 Словения зщ Кенан Байрич
15 Сербия зщ Светозар Маркович
57 Ангола зщ Сандру Круш
70 Панама пз Кристиан Мартинес
3 Словакия пз Петер Покорны
11 Армения пз Тигран Барсегян
5 Гана пз Рахим Ибрахим
21 Гамбия пз Сулейман Камара
99 Словения нп Андраж Шпорар
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
История личных встреч
03.11.2011 Лига Европы Группа F. 4-й тур ПСЖ1 : 0Слован Бр
20.10.2011 Лига Европы Группа F. 3-й тур Слован Бр0 : 0ПСЖ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Астон Вилла13
2
1/8 финала
АЕК Афины13
3
1/8 финала
Слован Бр00
4
1/8 финала
Фенербахче00
5
1/8 финала
Сабах00
6
1/8 финала
Будё-Глимт00
7
1/8 финала
Викинг00
8
1/8 финала
Порту00
9
Плей-офф
Интер М00
10
Плей-офф
Славия П00
11
Плей-офф
Шахтёр00
12
Плей-офф
Реал Мадрид00
13
Плей-офф
Спортинг00
14
Плей-офф
Вильярреал00
15
Плей-офф
Манчестер Юнайтед00
16
Плей-офф
Боруссия Д00
17
Плей-офф
Бавария00
18
Плей-офф
Арсенал00
19
Плей-офф
ПСЖ00
20
Плей-офф
Наполи00
21
Плей-офф
Атлетико М00
22
Плей-офф
Комо00
23
Плей-офф
Фейеноорд00
24
Плей-офф
Штутгарт00
25 РБ Лейпциг00
26 Манчестер Сити00
27 Ланс00
28 Бетис00
29 Барселона00
30 Галатасарай00
31 Лилль00
32 ПСВ Эйндховен00
33 Ливерпуль00
34 Рома00
35 Брюгге10
36 ЛАСК10
Кто победит?
7 голосов болельщиков
ПСЖ
86%
Ничья
0%
Слован Бр
14%

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