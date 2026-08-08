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Спортинг - Галатасарай 09 Сентября прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
09 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Эспен Эскос (Осло, Норвегия);
Спортинг
Галатасарай

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Галатасарай, которое состоится 09 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Галатасарай
Стамбул, Турция
1 Португалия вр Руй Силва
22 Испания зщ Иван Фреснеда
6 Бельгия зщ Зено Дебаст
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
5 Испания пз Серхи Альтмира
77 Италия пз Исса Думбия
10 Мозамбик пз Джени Катамо
17 Уругвай пз Родриго Саласар
58 Португалия пз Флавиу Гонсалвеш
97 Колумбия нп Луис Суарес
1 Турция вр Угурджан Чакыр
7 Венгрия зщ Роланд Шаллаи
6 Колумбия зщ Давинсон Санчес
42 Турция зщ Абдюлькерим Бардакджи
4 Сенегал зщ Исмаил Якобс
34 Уругвай пз Лукас Торрейра
8 Бразилия пз Габриэл Сара
11 Турция пз Юнус Акгюн
83 Россия пз Алексей Батраков
10 Германия пз Лерой Зане
53 Турция нп Барыш Алпер Йылмаз
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
Турция Окан Бурук
Турция Окан Бурук
История личных встреч
05.09.2026 Португалия — Примейра 5-й тур Спортинг2 : 0
28.08.2026 Португалия — Примейра 4-й тур 0 : 4Спортинг
22.08.2026 Португалия — Примейра 3-й тур Спортинг3 : 1
14.08.2026 Португалия — Примейра 2-й тур Спортинг3 : 2
08.08.2026 Португалия — Примейра 1-й тур 2 : 2Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Астон Вилла13
2
1/8 финала
АЕК Афины13
3
1/8 финала
Слован Бр00
4
1/8 финала
Фенербахче00
5
1/8 финала
Сабах00
6
1/8 финала
Будё-Глимт00
7
1/8 финала
Викинг00
8
1/8 финала
Порту00
9
Плей-офф
Интер М00
10
Плей-офф
Славия П00
11
Плей-офф
Шахтёр00
12
Плей-офф
Реал Мадрид00
13
Плей-офф
Спортинг00
14
Плей-офф
Вильярреал00
15
Плей-офф
Манчестер Юнайтед00
16
Плей-офф
Боруссия Д00
17
Плей-офф
Бавария00
18
Плей-офф
Арсенал00
19
Плей-офф
ПСЖ00
20
Плей-офф
Наполи00
21
Плей-офф
Атлетико М00
22
Плей-офф
Комо00
23
Плей-офф
Фейеноорд00
24
Плей-офф
Штутгарт00
25 РБ Лейпциг00
26 Манчестер Сити00
27 Ланс00
28 Бетис00
29 Барселона00
30 Галатасарай00
31 Лилль00
32 ПСВ Эйндховен00
33 Ливерпуль00
34 Рома00
35 Брюгге10
36 ЛАСК10
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Спортинг
33%
Ничья
0%
Галатасарай
67%

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