Спортинг - Галатасарай 09 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Галатасарай, которое состоится 09 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Руй Силва
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|6
|зщ
|Зено Дебаст
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|5
|пз
|Серхи Альтмира
|77
|пз
|Исса Думбия
|10
|пз
|Джени Катамо
|17
|пз
|Родриго Саласар
|58
|пз
|Флавиу Гонсалвеш
|97
|нп
|Луис Суарес
|1
|вр
|Угурджан Чакыр
|7
|зщ
|Роланд Шаллаи
|6
|зщ
|Давинсон Санчес
|42
|зщ
|Абдюлькерим Бардакджи
|4
|зщ
|Исмаил Якобс
|34
|пз
|Лукас Торрейра
|8
|пз
|Габриэл Сара
|11
|пз
|Юнус Акгюн
|83
|пз
|Алексей Батраков
|10
|пз
|Лерой Зане
|53
|нп
|Барыш Алпер Йылмаз
|Руй Боржеш
|Окан Бурук
|Окан Бурук
|05.09.2026
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|2 : 0
|28.08.2026
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 4
|22.08.2026
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|3 : 1
|14.08.2026
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|3 : 2
|08.08.2026
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Астон Вилла
|1
|3
| 2
1/8 финала
|АЕК Афины
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Слован Бр
|0
|0
| 4
1/8 финала
|Фенербахче
|0
|0
| 5
1/8 финала
|Сабах
|0
|0
| 6
1/8 финала
|Будё-Глимт
|0
|0
| 7
1/8 финала
|Викинг
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Порту
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Славия П
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Шахтёр
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Реал Мадрид
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Спортинг
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Вильярреал
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Боруссия Д
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Бавария
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Арсенал
|0
|0
| 19
Плей-офф
|ПСЖ
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Наполи
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Атлетико М
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Комо
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Фейеноорд
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Штутгарт
|0
|0
|25
|РБ Лейпциг
|0
|0
|26
|Манчестер Сити
|0
|0
|27
|Ланс
|0
|0
|28
|Бетис
|0
|0
|29
|Барселона
|0
|0
|30
|Галатасарай
|0
|0
|31
|Лилль
|0
|0
|32
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
|33
|Ливерпуль
|0
|0
|34
|Рома
|0
|0
|35
|Брюгге
|1
|0
|36
|ЛАСК
|1
|0