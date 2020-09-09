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Наполи - Арсенал 09 Сентября прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
09 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Наполи
Арсенал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Арсенал, которое состоится 09 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь, Италия
Арсенал
Лондон, Англия
1 Италия вр Алекс Мерет
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
16 Испания зщ Рафа Марин
37 Италия зщ Леонардо Спинаццола
99 Камерун пз Франк Ангисса
68 Словакия пз Станислав Лоботка
11 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
7 Бразилия нп Давид Нерес
19 Дания нп Расмус Хойлунд
27 Бразилия нп Алиссон Сантос
1 Испания вр Давид Райя
4 Англия зщ Бен Уайт
15 Англия зщ Эзри Конса
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
41 Англия пз Деклан Райс
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
7 Англия пз Букайо Сака
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
17 Греция пз Христос Цолис
29 Германия нп Кай Хаверц
Главные тренеры
Италия Массимилиано Аллегри
Испания Микель Артета
История личных встреч
18.04.2019 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч Наполи0 : 1Арсенал
11.04.2019 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч Арсенал2 : 0Наполи
11.12.2013 Лига чемпионов Группа F. 6-й тур Наполи2 : 0Арсенал
01.10.2013 Лига чемпионов Группа F. 2-й тур Арсенал2 : 0Наполи
03.08.2013 Товарищеские матчи (клубы) Август 2013 Арсенал2 : 2Наполи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Астон Вилла13
2
1/8 финала
АЕК Афины13
3
1/8 финала
Слован Бр00
4
1/8 финала
Фенербахче00
5
1/8 финала
Сабах00
6
1/8 финала
Будё-Глимт00
7
1/8 финала
Викинг00
8
1/8 финала
Порту00
9
Плей-офф
Интер М00
10
Плей-офф
Славия П00
11
Плей-офф
Шахтёр00
12
Плей-офф
Реал Мадрид00
13
Плей-офф
Спортинг00
14
Плей-офф
Вильярреал00
15
Плей-офф
Манчестер Юнайтед00
16
Плей-офф
Боруссия Д00
17
Плей-офф
Бавария00
18
Плей-офф
Арсенал00
19
Плей-офф
ПСЖ00
20
Плей-офф
Наполи00
21
Плей-офф
Атлетико М00
22
Плей-офф
Комо00
23
Плей-офф
Фейеноорд00
24
Плей-офф
Штутгарт00
25 РБ Лейпциг00
26 Манчестер Сити00
27 Ланс00
28 Бетис00
29 Барселона00
30 Галатасарай00
31 Лилль00
32 ПСВ Эйндховен00
33 Ливерпуль00
34 Рома00
35 Брюгге10
36 ЛАСК10
Кто победит?
7 голосов болельщиков
Наполи
0%
Ничья
0%
Арсенал
100%

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