Наполи - Арсенал 09 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Арсенал, которое состоится 09 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|16
|зщ
|Рафа Марин
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|99
|пз
|Франк Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
|7
|нп
|Давид Нерес
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|27
|нп
|Алиссон Сантос
|1
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|15
|зщ
|Эзри Конса
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|41
|пз
|Деклан Райс
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|7
|пз
|Букайо Сака
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|17
|пз
|Христос Цолис
|29
|нп
|Кай Хаверц
|Массимилиано Аллегри
|Микель Артета
|18.04.2019
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 1
|11.04.2019
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|11.12.2013
|Лига чемпионов
|Группа F. 6-й тур
|2 : 0
|01.10.2013
|Лига чемпионов
|Группа F. 2-й тур
|2 : 0
|03.08.2013
|Товарищеские матчи (клубы)
|Август 2013
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Астон Вилла
|1
|3
| 2
1/8 финала
|АЕК Афины
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Слован Бр
|0
|0
| 4
1/8 финала
|Фенербахче
|0
|0
| 5
1/8 финала
|Сабах
|0
|0
| 6
1/8 финала
|Будё-Глимт
|0
|0
| 7
1/8 финала
|Викинг
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Порту
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Славия П
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Шахтёр
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Реал Мадрид
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Спортинг
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Вильярреал
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Боруссия Д
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Бавария
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Арсенал
|0
|0
| 19
Плей-офф
|ПСЖ
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Наполи
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Атлетико М
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Комо
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Фейеноорд
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Штутгарт
|0
|0
|25
|РБ Лейпциг
|0
|0
|26
|Манчестер Сити
|0
|0
|27
|Ланс
|0
|0
|28
|Бетис
|0
|0
|29
|Барселона
|0
|0
|30
|Галатасарай
|0
|0
|31
|Лилль
|0
|0
|32
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
|33
|Ливерпуль
|0
|0
|34
|Рома
|0
|0
|35
|Брюгге
|1
|0
|36
|ЛАСК
|1
|0