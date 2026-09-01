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Челси - Лидс Юнайтед 09 Сентября прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
09 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 1/16 финала
Челси
Лидс Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Лидс Юнайтед, которое состоится 09 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Испания Хаби Алонсо
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
26.04.2026 Кубок Англии 1/2 финала Челси1 : 0Лидс Юнайтед
10.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Челси2 : 2Лидс Юнайтед
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Лидс Юнайтед3 : 1Челси
28.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала Челси3 : 2Лидс Юнайтед
04.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Челси1 : 0Лидс Юнайтед
21.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Лидс Юнайтед3 : 0Челси
11.05.2022 Англия - Премьер-лига 33-й тур Лидс Юнайтед0 : 3Челси
11.12.2021 Англия - Премьер-лига 16-й тур Челси3 : 2Лидс Юнайтед
13.03.2021 Англия - Премьер-лига 28-й тур Лидс Юнайтед0 : 0Челси
05.12.2020 Англия - Премьер-лига 11-й тур Челси3 : 1Лидс Юнайтед
Турнирная таблица
1-й раунд
Бристоль Сити
Уолсолл
0 : 1
Вулверхэмптон
Порт Вейл
3 : 0
Уиком Уондерерс
Стивенидж
1 : 2
Мидлсбро
Рексем
1 : 0
Кембридж Юнайтед
Барнет
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
Миллуолл
1 : 1 0 : 2
Сток Сити
Олдхэм Атлетик
2 : 0
Кру Александра
Аккрингтон Стэнли
2 : 1
Шеффилд Уэнсдей
Болтон Уондерерс
1 : 0
Дерби Каунти
Линкольн Сити
1 : 2
Лестер Сити
Нортгемптон Таун
1 : 0
Гримсби Таун
Блэкпул
1 : 3
Бёртон Альбион
Блэкберн Роверс
1 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Портсмут
3 : 1
Престон Норт Энд
Хаддерсфилд Таун
1 : 1 4 : 3
Барнсли
Уиган Атлетик
1 : 1 6 : 5
Брэдфорд Сити
Рочдейл
2 : 0
Солфорд Сити
Шрусбери Таун
1 : 1 3 : 4
Норвич Сити
Милтон-Кинс Донс
4 : 1
Флитвуд Таун
Честерфилд
1 : 0
Гиллингем
Лутон Таун
0 : 3
Бёрнли
Ноттс Каунти
1 : 1 4 : 3
Лейтон Ориент
Оксфорд Юнайтед
2 : 0
Суонси Сити
Бирмингем Сити
0 : 1
Уимблдон
Ньюпорт Каунти
1 : 1 5 : 4
Бромли
Рединг
1 : 1 4 : 5
Уотфорд
Кроули Таун
1 : 0
Стокпорт Каунти
Донкастер Роверс
1 : 1 4 : 5
Бристоль Роверс
Питерборо Юнайтед
0 : 1
Кардифф Сити
Суиндон Таун
3 : 2
Ротерхэм Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
1 : 4
Челтнем Таун
Чарльтон Атлетик
1 : 3
Колчестер Юнайтед
Саутгемптон
0 : 2
Мэнсфилд Таун
Шеффилд Юнайтед
0 : 3
Плимут Аргайл
Эксетер Сити
2 : 0
2-й раунд
Кардифф Сити
Норвич Сити
1 : 2
Донкастер Роверс
Мидлсбро
1 : 3
Ипсвич Таун
Лестер Сити
3 : 1
Шеффилд Уэнсдей
Вулверхэмптон
0 : 2
Блэкпул
Линкольн Сити
1 : 4
Блэкберн Роверс
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
Флитвуд Таун
Шрусбери Таун
4 : 0
Барнсли
Кру Александра
3 : 2
Уолсолл
Лейтон Ориент
0 : 0 5 : 6
Стивенидж
Рединг
0 : 3
Кембридж Юнайтед
Миллуолл
0 : 1
Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
1 : 4
Уотфорд
Питерборо Юнайтед
1 : 5
Плимут Аргайл
Ковентри Сити
2 : 4
Сток Сити
Халл Сити
1 : 1 4 : 5
Бирмингем Сити
Брентфорд
1 : 6
Ноттингем Форест
Лидс Юнайтед
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
3 : 2
Брэдфорд Сити
Бёрнли
0 : 0 4 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Чарльтон Атлетик
5 : 1
Престон Норт Энд
Эвертон
0 : 4
Челси
Лутон Таун
2 : 0
Фулхэм
Уимблдон
3 : 0
1/16 финала
Лейтон Ориент
Брэдфорд Сити
08.09
Борнмут
Линкольн Сити
08.09
Сандерленд
Халл Сити
08.09
Кристал Пэлас
Мидлсбро
08.09
Миллуолл
Ньюкасл Юнайтед
08.09
Челси
Лидс Юнайтед
09.09
Вест Хэм Юнайтед
Фулхэм
15.09
Питерборо Юнайтед
Барнсли
15.09
Рединг
Брентфорд
15.09
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
15.09
Ипсвич Таун
Арсенал
15.09
Флитвуд Таун
Шеффилд Юнайтед
16.09
Эвертон
Вулверхэмптон
16.09
Ковентри Сити
Астон Вилла
16.09
Манчестер Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
16.09
Манчестер Сити
Норвич Сити
17.09
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Челси
100%
Ничья
0%
Лидс Юнайтед
0%

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