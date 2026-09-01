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Морейренсе - Бенфика 09 Сентября прямая трансляция

Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
09 Сентября 2026 года в 22:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 3-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Морейренсе
Бенфика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Бенфика, которое состоится 09 Сентября 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Бенфика
Лиссабон
13 Португалия вр Андре Феррейра
76 Португалия зщ Диниш Пинту
66 Гвинея-Бисау зщ Gilberto Batista
26 Бразилия зщ Маракас
27 Португалия зщ Kiko
7 Португалия пз Мануэл Мендонса
23 Англия пз Nile John
8 Сербия пз Матея Стьепанович
20 Португалия пз Жоау Велозу
9 Франция пз Александр Дювиль-Парсемен
11 Бразилия нп Landerson
24 Португалия вр Самуэл Суареш
58 Португалия зщ Даниэл Банжаки
44 Португалия зщ Томаш Араужу
2 Франция зщ Клеман Лангле
26 Швеция зщ Самуэль Даль
18 Люксембург пз Леандро Баррейро
36 Португалия пз Жоау Пальинья
27 Португалия пз Рафаэл Силва
10 Украина пз Георгий Судаков
25 Аргентина пз Джанлука Престианни
14 Греция нп Вангелис Павлидис
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
История личных встреч
25.04.2026 Португалия — Примейра 31-й тур Бенфика4 : 1Морейренсе
14.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Морейренсе0 : 4Бенфика
08.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Бенфика3 : 2Морейренсе
30.08.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Морейренсе1 : 1Бенфика
14.04.2024 Португалия — Примейра 29-й тур Бенфика3 : 0Морейренсе
03.12.2023 Португалия — Примейра 12-й тур Морейренсе0 : 0Бенфика
17.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 3-й тур Морейренсе1 : 1Бенфика
15.01.2022 Португалия - Примейра 18-й тур Бенфика1 : 1Морейренсе
07.08.2021 Португалия - Примейра 1-й тур Морейренсе1 : 2Бенфика
14.02.2021 Португалия - Примейра 19-й тур Морейренсе1 : 1Бенфика
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту515
2
Лига чемпионов
Спортинг513
3
Лига чемпионов
Санта-Клара511
4
Лига Европы
Бенфика410
5
Лига конференций
Арока510
6 Брага37
7 Жил Висенте47
8 Маритиму57
9 Эштрела46
10 Академику55
11 Витория Гимарайнш54
12 Морейренсе44
13 Насьонал54
14 Фамаликан53
15 Риу Аве53
16
Стыковая зона
Алверка52
17
Зона вылета
Эшторил52
18
Зона вылета
Каза Пия51
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Морейренсе
0%
Ничья
0%
Бенфика
100%

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