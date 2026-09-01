Морейренсе - Бенфика 09 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Бенфика, которое состоится 09 Сентября 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Андре Феррейра
|76
|зщ
|Диниш Пинту
|66
|зщ
|Gilberto Batista
|26
|зщ
|Маракас
|27
|зщ
|Kiko
|7
|пз
|Мануэл Мендонса
|23
|пз
|Nile John
|8
|пз
|Матея Стьепанович
|20
|пз
|Жоау Велозу
|9
|пз
|Александр Дювиль-Парсемен
|11
|нп
|Landerson
|24
|вр
|Самуэл Суареш
|58
|зщ
|Даниэл Банжаки
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|2
|зщ
|Клеман Лангле
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|36
|пз
|Жоау Пальинья
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|10
|пз
|Георгий Судаков
|25
|пз
|Джанлука Престианни
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|Марку Силва
|25.04.2026
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|4 : 1
|14.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 4
|08.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 2
|30.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|3 : 0
|03.12.2023
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 0
|17.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 3-й тур
|1 : 1
|15.01.2022
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 1
|07.08.2021
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|14.02.2021
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Санта-Клара
|5
|11
| 4
Лига Европы
|Бенфика
|4
|10
| 5
Лига конференций
|Арока
|5
|10
|6
|Брага
|3
|7
|7
|Жил Висенте
|4
|7
|8
|Маритиму
|5
|7
|9
|Эштрела
|4
|6
|10
|Академику
|5
|5
|11
|Витория Гимарайнш
|5
|4
|12
|Морейренсе
|4
|4
|13
|Насьонал
|5
|4
|14
|Фамаликан
|5
|3
|15
|Риу Аве
|5
|3
| 16
Стыковая зона
|Алверка
|5
|2
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|5
|1