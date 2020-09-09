Твенте - Телстар 09 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Телстар, которое состоится 09 Сентября 2026 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|38
|зщ
|Макс Брюнс
|3
|зщ
|Робин Проппер
|4
|зщ
|Руд Нейстад
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|8
|пз
|Дауда Вайдман
|10
|пз
|Юнес Таха
|27
|нп
|Сондре Эрьясетер
|7
|нп
|Марко Пьяца
|9
|нп
|Ваут Вегорст
|1
|вр
|Роналд Куман
|4
|зщ
|Abdelnor Soualhia
|43
|зщ
|Марвин Персман
|3
|зщ
|Джеральд Алдерс
|2
|зщ
|Джефф Хардевельд
|16
|пз
|Sem Valk
|17
|пз
|Нильс Россен
|10
|пз
|Tyrone Owusu
|7
|пз
|Руй Жорж Монтейро Мендеш
|27
|пз
|Патрик Брувер
|9
|нп
|Jelani Seedorf
|Джон ван ден Бром
|15.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 1
|07.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|0 : 0
|10.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|3 : 1
|12.04.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|34-й тур
|1 : 0
|21.09.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|6-й тур
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|5
|13
| 3
Лига Европы
|Фейеноорд
|5
|11
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|5
|10
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|5
|10
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|5
|8
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|4
|7
|8
|Твенте
|4
|7
|9
|НЕК Неймеген
|5
|7
|10
|Гронинген
|5
|7
|11
|Спарта
|5
|5
|12
|Херенвен
|5
|5
|13
|ПЕК Зволле
|5
|4
|14
|Телстар
|4
|4
|15
|Утрехт
|5
|2
| 16
Стыковая зона
|АДО Ден Хааг
|5
|1
| 17
Зона вылета
|Виллем II
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|5
|1