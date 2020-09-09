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Твенте - Телстар 09 Сентября прямая трансляция

Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
09 Сентября 2026 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур
Главный судья: Рихард Мартенс (Рейсберген, Нидерланды);
Твенте
Телстар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Телстар, которое состоится 09 Сентября 2026 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
Телстар
Велзен
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
38 Нидерланды зщ Макс Брюнс
3 Нидерланды зщ Робин Проппер
4 Нидерланды зщ Руд Нейстад
6 Алжир пз Рамиз Зерруки
8 Франция пз Дауда Вайдман
10 Марокко пз Юнес Таха
27 Норвегия нп Сондре Эрьясетер
7 Хорватия нп Марко Пьяца
9 Нидерланды нп Ваут Вегорст
1 Нидерланды вр Роналд Куман
4 Франция зщ Abdelnor Soualhia
43 Бельгия зщ Марвин Персман
3 Нидерланды зщ Джеральд Алдерс
2 Нидерланды зщ Джефф Хардевельд
16 Нидерланды пз Sem Valk
17 Нидерланды пз Нильс Россен
10 Нидерланды пз Tyrone Owusu
7 Португалия пз Руй Жорж Монтейро Мендеш
27 Нидерланды пз Патрик Брувер
9 Нидерланды нп Jelani Seedorf
Главные тренеры
Нидерланды Джон ван ден Бром
История личных встреч
15.02.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Телстар1 : 1Твенте
07.11.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Твенте0 : 0Телстар
10.01.2023 Кубок Нидерландов 1/16 финала Твенте3 : 1Телстар
12.04.2019 Нидерланды - Первый дивизион 34-й тур Твенте1 : 0Телстар
21.09.2018 Нидерланды - Первый дивизион 6-й тур Телстар1 : 3Твенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар515
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен513
3
Лига Европы
Фейеноорд511
4
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор510
5
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна510
6
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс58
7
Плей-офф Лиги конференций
Аякс47
8 Твенте47
9 НЕК Неймеген57
10 Гронинген57
11 Спарта55
12 Херенвен55
13 ПЕК Зволле54
14 Телстар44
15 Утрехт52
16
Стыковая зона
АДО Ден Хааг51
17
Зона вылета
Виллем II41
18
Зона вылета
Камбюр51
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Твенте
0%
Ничья
0%
Телстар
0%

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