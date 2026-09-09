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Кайрат - Женис 09 Сентября прямая трансляция

09 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 21-й тур
Кайрат
Женис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Женис, которое состоится 09 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайрат
Алма-Ата
Женис
Астана
История личных встреч
17.05.2026 Казахстан — Премьер-лига 10-й тур Женис1 : 2Кайрат
22.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур Кайрат3 : 1Женис
09.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 8-й тур Женис1 : 2Кайрат
14.07.2024 Казахстан — Премьер-лига 14-й тур Кайрат1 : 1Женис
12.05.2024 Казахстан — Премьер-лига 8-й тур Женис0 : 2Кайрат
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы2455
2
Лига конференций
Кайрат2354
3
Лига конференций
Астана2345
4 Окжетпес2442
5 Актобе2438
6 Елимай2332
7 Тобол2431
8 Улытау2431
9 Женис2329
10 Каспий2426
11 Кызыл-Жар2424
12 Атырау2323
13 Жетысу2422
14 Иртыш П2320
15
Зона вылета
Кайсар2420
16
Зона вылета
Алтай2420
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Кайрат
0%
Ничья
0%
Женис
0%

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