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Аль-Наср - Абха 09 Сентября прямая трансляция

Стадион: Аль-Аввал (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
09 Сентября 2026 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 6-й тур
Аль-Наср
Абха

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Абха, которое состоится 09 Сентября 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Аввал (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Абха
Абха
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
02.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 26-й тур Абха0 : 8Аль-Наср
06.10.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 9-й тур Аль-Наср2 : 2Абха
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль615
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия512
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср512
4
Элитная Лига чемпионов АФК
Неом612
5 Аль-Иттихад511
6 Аль-Иттифак610
7 Аль-Холуд59
8 Аль-Ахли59
9 Аль-Хазм68
10 Аль-Дирия57
11 Аль-Фейха55
12 Эр-Рияд65
13 Аль-Халидж64
14 Аль-Фатех53
15 Аль-Таавун63
16
Зона вылета
Аль-Фейсали63
17
Зона вылета
Аль-Шабаб53
18
Зона вылета
Абха51
Кто победит?
7 голосов болельщиков
Аль-Наср
71%
Ничья
14%
Абха
14%

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