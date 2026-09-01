Аль-Наср - Абха 09 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Абха, которое состоится 09 Сентября 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Аввал (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Ангелос Постекоглу
|02.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|26-й тур
|0 : 8
|06.10.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|9-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|6
|15
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|5
|12
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|5
|12
| 4
Элитная Лига чемпионов АФК
|Неом
|6
|12
|5
|Аль-Иттихад
|5
|11
|6
|Аль-Иттифак
|6
|10
|7
|Аль-Холуд
|5
|9
|8
|Аль-Ахли
|5
|9
|9
|Аль-Хазм
|6
|8
|10
|Аль-Дирия
|5
|7
|11
|Аль-Фейха
|5
|5
|12
|Эр-Рияд
|6
|5
|13
|Аль-Халидж
|6
|4
|14
|Аль-Фатех
|5
|3
|15
|Аль-Таавун
|6
|3
| 16
Зона вылета
|Аль-Фейсали
|6
|3
| 17
Зона вылета
|Аль-Шабаб
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Абха
|5
|1