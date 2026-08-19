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Бока Хуниорс - Сан-Паулу 09 Сентября прямая трансляция

09 Сентября 2026 года в 03:30 (+03:00). Южноамериканский кубок — 2026, 1/4 финала. 1-й матч
Бока Хуниорс
Сан-Паулу

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бока Хуниорс - Сан-Паулу, которое состоится 09 Сентября 2026 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Южноамериканский кубок — 2026, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
Сан-Паулу
Сан-Паулу, Бразилия
Главные тренеры
Аргентина Клаудио Фернандо Убеда
Бразилия Доривал Жуниор
История личных встреч
05.09.2026 Аргентина — Примера Клаусура. 8-й тур 2 : 2Бока Хуниорс
03.09.2026 Кубок Аргентины 2026 1/8 финала 0 : 0 3 : 4Бока Хуниорс
29.08.2026 Аргентина — Примера Клаусура. 7-й тур Бока Хуниорс1 : 0
24.08.2026 Аргентина — Примера Клаусура. 6-й тур 1 : 1Бока Хуниорс
19.08.2026 Южноамериканский кубок — 2026 1/8 финала. 2-й матч 0 : 4Бока Хуниорс
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Насьональ М
Тигре
0 : 3 1 : 2
Универсидад Сентраль
Сантос
1 : 4 4 : 2
Индепендьенте Медельин
Васко да Гама
2 : 2 1 : 0
Ланус
Сьенсиано
2 : 0 4 : 0
Команда12
Спортинг Кристал
Ред Булл Брагантино
0 : 0 1 : 0
Боливар
Гремио
3 : 2 0 : 1
Санта-Фе
Каракас
2 : 0 0 : 3
Бока Хуниорс
О'Хиггинс
1 : 0 1 : 0 3 : 4
1/8 финала
Команда12
Бока Хуниорс
Реколета
3 : 1 0 : 4
Боливар
Сан-Паулу
1 : 1 3 : 1
Ред Булл Брагантино
Атлетико Минейро
0 : 1 2 : 2
Тигре
Монтевидео Сити Торке
0 : 1 2 : 1
Команда12
Сантос
Макара
2 : 1 0 : 0
Васко да Гама
Олимпия
0 : 0 1 : 4
Сьенсиано
Ботафого
6 : 1 1 : 0
Санта-Фе
Ривер Плейт
0 : 0 1 : 1 7 : 8
1/4 финала
Команда12
Санта-Фе
Васко да Гама
09.0916.09
Бока Хуниорс
Сан-Паулу
09.0916.09
Команда12
Сантос
Атлетико Минейро
10.0917.09
Сьенсиано
Монтевидео Сити Торке
11.0918.09
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Бока Хуниорс
0%
Ничья
0%
Сан-Паулу
0%

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