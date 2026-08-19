Бока Хуниорс - Сан-Паулу 09 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бока Хуниорс - Сан-Паулу, которое состоится 09 Сентября 2026 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Южноамериканский кубок — 2026, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Клаудио Фернандо Убеда
|Доривал Жуниор
|05.09.2026
|Аргентина — Примера
|Клаусура. 8-й тур
|2 : 2
|03.09.2026
|Кубок Аргентины 2026
|1/8 финала
|0 : 0 3 : 4
|29.08.2026
|Аргентина — Примера
|Клаусура. 7-й тур
|1 : 0
|24.08.2026
|Аргентина — Примера
|Клаусура. 6-й тур
|1 : 1
|19.08.2026
|Южноамериканский кубок — 2026
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 4
|Команда
|1
|2
| Насьональ М
Тигре
|0 : 3
|1 : 2
| Универсидад Сентраль
Сантос
|1 : 4
|4 : 2
| Индепендьенте Медельин
Васко да Гама
|2 : 2
|1 : 0
| Ланус
Сьенсиано
|2 : 0
|4 : 0
|Команда
|1
|2
| Спортинг Кристал
Ред Булл Брагантино
|0 : 0
|1 : 0
| Боливар
Гремио
|3 : 2
|0 : 1
| Санта-Фе
Каракас
|2 : 0
|0 : 3
| Бока Хуниорс
О'Хиггинс
|1 : 0
|1 : 0 3 : 4
|Команда
|1
|2
| Бока Хуниорс
Реколета
|3 : 1
|0 : 4
| Боливар
Сан-Паулу
|1 : 1
|3 : 1
| Ред Булл Брагантино
Атлетико Минейро
|0 : 1
|2 : 2
| Тигре
Монтевидео Сити Торке
|0 : 1
|2 : 1
|Команда
|1
|2
| Сантос
Макара
|2 : 1
|0 : 0
| Васко да Гама
Олимпия
|0 : 0
|1 : 4
| Сьенсиано
Ботафого
|6 : 1
|1 : 0
| Санта-Фе
Ривер Плейт
|0 : 0
|1 : 1 7 : 8
|Команда
|1
|2
| Санта-Фе
Васко да Гама
|09.09
|16.09
| Бока Хуниорс
Сан-Паулу
|09.09
|16.09
|Команда
|1
|2
| Сантос
Атлетико Минейро
|10.09
|17.09
| Сьенсиано
Монтевидео Сити Торке
|11.09
|18.09