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Санта-Фе - Васко да Гама 09 Сентября прямая трансляция

09 Сентября 2026 года в 01:00 (+03:00). Южноамериканский кубок — 2026, 1/4 финала. 1-й матч
Санта-Фе
2-й тайм, 52'
1 : 0
Васко да Гама

  • 8'
    1:0
0'
45'
90'
  • 28'
    Клаудио Спинельи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Фе - Васко да Гама, которое состоится 09 Сентября 2026 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Южноамериканский кубок — 2026, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Фе
Богота, Колумбия
Васко да Гама
Рио-де-Жанейро, Бразилия
12КолумбияврWeimar Asprilla
13КолумбиязщЭлибельтон Паласиос
18АргентиназщЭмануэле Оливейра
15КолумбиязщIvan Scarpeta
32КолумбиязщКристиан Мафла
16КолумбияпзДаниэль Торрес
9УругвайпзFranco Fagundez
7КолумбияпзДжохан Торрес
77КолумбияпзХадер Обриан
11КолумбиянпУго Родальега
25КолумбиянпЭмерсон Родригес
1БразилияврЛео Жардим
2УругвайзщХосе Луис Родригес
4УругвайзщAlan Saldivia
43БразилиязщLucas Freitas
6БразилиязщЛукас Питон
88БразилияпзCauan Barros
83Бразилияпз Ramon Rique
10КолумбияпзJohan Rojas
18КолумбияпзМарино Инестроса
17ПортугалияпзНуну Морейра
77АргентинанпКлаудио Спинельи
История личных встреч
06.09.2026 Колумбия — Примера A Клаусура. 9-й тур Санта-Фе2 : 2
03.09.2026 Колумбия — Примера A Клаусура. 16-й тур Санта-Фе3 : 2
30.08.2026 Колумбия — Примера A Клаусура. 8-й тур 1 : 1Санта-Фе
27.08.2026 Южноамериканский кубок — 2026 1/8 финала. 2-й матч 1 : 1 7 : 8Санта-Фе
23.08.2026 Колумбия — Примера A Клаусура. 6-й тур Санта-Фе0 : 0
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Насьональ М
Тигре
0 : 3 1 : 2
Универсидад Сентраль
Сантос
1 : 4 4 : 2
Индепендьенте Медельин
Васко да Гама
2 : 2 1 : 0
Ланус
Сьенсиано
2 : 0 4 : 0
Команда12
Спортинг Кристал
Ред Булл Брагантино
0 : 0 1 : 0
Боливар
Гремио
3 : 2 0 : 1
Санта-Фе
Каракас
2 : 0 0 : 3
Бока Хуниорс
О'Хиггинс
1 : 0 1 : 0 3 : 4
1/8 финала
Команда12
Бока Хуниорс
Реколета
3 : 1 0 : 4
Боливар
Сан-Паулу
1 : 1 3 : 1
Ред Булл Брагантино
Атлетико Минейро
0 : 1 2 : 2
Тигре
Монтевидео Сити Торке
0 : 1 2 : 1
Команда12
Сантос
Макара
2 : 1 0 : 0
Васко да Гама
Олимпия
0 : 0 1 : 4
Сьенсиано
Ботафого
6 : 1 1 : 0
Санта-Фе
Ривер Плейт
0 : 0 1 : 1 7 : 8
1/4 финала
Команда12
Санта-Фе
Васко да Гама
09.0916.09
Бока Хуниорс
Сан-Паулу
09.0916.09
Команда12
Сантос
Атлетико Минейро
10.0917.09
Сьенсиано
Монтевидео Сити Торке
11.0918.09
Кто победит?
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2 голосов болельщиков
Санта-Фе
0%
Ничья
100%
Васко да Гама
0%

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