Санта-Фе - Васко да Гама 09 Сентября прямая трансляция
- 8'1:0
- 28'Клаудио Спинельи
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Фе - Васко да Гама, которое состоится 09 Сентября 2026 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Южноамериканский кубок — 2026, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|12
|вр
|Weimar Asprilla
|13
|зщ
|Элибельтон Паласиос
|18
|зщ
|Эмануэле Оливейра
|15
|зщ
|Ivan Scarpeta
|32
|зщ
|Кристиан Мафла
|16
|пз
|Даниэль Торрес
|9
|пз
|Franco Fagundez
|7
|пз
|Джохан Торрес
|77
|пз
|Хадер Обриан
|11
|нп
|Уго Родальега
|25
|нп
|Эмерсон Родригес
|1
|вр
|Лео Жардим
|2
|зщ
|Хосе Луис Родригес
|4
|зщ
|Alan Saldivia
|43
|зщ
|Lucas Freitas
|6
|зщ
|Лукас Питон
|88
|пз
|Cauan Barros
|83
|пз
|Ramon Rique
|10
|пз
|Johan Rojas
|18
|пз
|Марино Инестроса
|17
|пз
|Нуну Морейра
|77
|нп
|Клаудио Спинельи
|06.09.2026
|Колумбия — Примера A
|Клаусура. 9-й тур
|2 : 2
|03.09.2026
|Колумбия — Примера A
|Клаусура. 16-й тур
|3 : 2
|30.08.2026
|Колумбия — Примера A
|Клаусура. 8-й тур
|1 : 1
|27.08.2026
|Южноамериканский кубок — 2026
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1 7 : 8
|23.08.2026
|Колумбия — Примера A
|Клаусура. 6-й тур
|0 : 0
|Команда
|1
|2
| Насьональ М
Тигре
|0 : 3
|1 : 2
| Универсидад Сентраль
Сантос
|1 : 4
|4 : 2
| Индепендьенте Медельин
Васко да Гама
|2 : 2
|1 : 0
| Ланус
Сьенсиано
|2 : 0
|4 : 0
|Команда
|1
|2
| Спортинг Кристал
Ред Булл Брагантино
|0 : 0
|1 : 0
| Боливар
Гремио
|3 : 2
|0 : 1
| Санта-Фе
Каракас
|2 : 0
|0 : 3
| Бока Хуниорс
О'Хиггинс
|1 : 0
|1 : 0 3 : 4
|Команда
|1
|2
| Бока Хуниорс
Реколета
|3 : 1
|0 : 4
| Боливар
Сан-Паулу
|1 : 1
|3 : 1
| Ред Булл Брагантино
Атлетико Минейро
|0 : 1
|2 : 2
| Тигре
Монтевидео Сити Торке
|0 : 1
|2 : 1
|Команда
|1
|2
| Сантос
Макара
|2 : 1
|0 : 0
| Васко да Гама
Олимпия
|0 : 0
|1 : 4
| Сьенсиано
Ботафого
|6 : 1
|1 : 0
| Санта-Фе
Ривер Плейт
|0 : 0
|1 : 1 7 : 8
|Команда
|1
|2
| Санта-Фе
Васко да Гама
|09.09
|16.09
| Бока Хуниорс
Сан-Паулу
|09.09
|16.09
|Команда
|1
|2
| Сантос
Атлетико Минейро
|10.09
|17.09
| Сьенсиано
Монтевидео Сити Торке
|11.09
|18.09