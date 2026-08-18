Фенербахче - Рома 10 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Рома, которое состоится 10 Сентября 2026 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|31
|вр
|Эдерсон
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|15
|зщ
|Натан Аке
|3
|зщ
|Арчи Браун
|18
|зщ
|Мерт Мюльдюр
|91
|пз
|Н'Голо Канте
|5
|пз
|Исмаиль Юксек
|7
|нп
|Керем Актюркоглу
|70
|нп
|Огуз Айдын
|11
|нп
|Мэйсон Гринвуд
|19
|нп
|Ведат Мурики
|99
|вр
|Миле Свилар
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|20
|пз
|Науэль Молина
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|17
|пз
|Ману Коне
|43
|пз
|Уэсли Франса
|18
|пз
|Матиас Соуле
|21
|нп
|Пауло Дибала
|14
|нп
|Дониэлл Мален
|Исмаил Картал
|Джан Пьеро Гасперини
|05.09.2026
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|1 : 2
|30.08.2026
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|0 : 2
|26.08.2026
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 2
|22.08.2026
|Турция — Суперлига
|2-й тур
|4 : 2
|18.08.2026
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Манчестер Сити
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Астон Вилла
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Бетис
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Боруссия Д
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|1
|3
| 6
1/8 финала
|АЕК Афины
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Слован Бр
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Фенербахче
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Сабах
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Будё-Глимт
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Викинг
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Славия П
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Шахтёр
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Бавария
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Арсенал
|0
|0
| 18
Плей-офф
|ПСЖ
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Наполи
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Атлетико М
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Комо
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Фейеноорд
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Штутгарт
|0
|0
| 24
Плей-офф
|РБ Лейпциг
|0
|0
|25
|Ланс
|0
|0
|26
|Барселона
|0
|0
|27
|Галатасарай
|0
|0
|28
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
|29
|Ливерпуль
|0
|0
|30
|Рома
|0
|0
|31
|Вильярреал
|1
|0
|32
|Брюгге
|1
|0
|33
|Лилль
|1
|0
|34
|Интер М
|1
|0
|35
|ЛАСК
|1
|0
|36
|Порту
|1
|0