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Фенербахче - Рома 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
10 Сентября 2026 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Фенербахче
Рома

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Рома, которое состоится 10 Сентября 2026 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Рома
Рим, Италия
31 Бразилия вр Эдерсон
37 Словакия зщ Милан Шкриньяр
15 Нидерланды зщ Натан Аке
3 Англия зщ Арчи Браун
18 Турция зщ Мерт Мюльдюр
91 Франция пз Н'Голо Канте
5 Турция пз Исмаиль Юксек
7 Турция нп Керем Актюркоглу
70 Турция нп Огуз Айдын
11 Англия нп Мэйсон Гринвуд
19 Косово нп Ведат Мурики
99 Сербия вр Миле Свилар
5 Кот-д&#039;Ивуар зщ Эван Н'Дика
23 Италия зщ Джанлука Манчини
22 Испания зщ Марио Эрмосо
20 Аргентина пз Науэль Молина
4 Италия пз Бриан Кристанте
17 Франция пз Ману Коне
43 Бразилия пз Уэсли Франса
18 Аргентина пз Матиас Соуле
21 Аргентина нп Пауло Дибала
14 Нидерланды нп Дониэлл Мален
Главные тренеры
Турция Исмаил Картал
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
05.09.2026 Турция — Суперлига 4-й тур Фенербахче1 : 2
30.08.2026 Турция — Суперлига 3-й тур 0 : 2Фенербахче
26.08.2026 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 2Фенербахче
22.08.2026 Турция — Суперлига 2-й тур Фенербахче4 : 2
18.08.2026 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Фенербахче1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Манчестер Сити13
2
1/8 финала
Астон Вилла13
3
1/8 финала
Бетис13
4
1/8 финала
Боруссия Д13
5
1/8 финала
Реал Мадрид13
6
1/8 финала
АЕК Афины13
7
1/8 финала
Слован Бр00
8
1/8 финала
Фенербахче00
9
Плей-офф
Сабах00
10
Плей-офф
Будё-Глимт00
11
Плей-офф
Викинг00
12
Плей-офф
Славия П00
13
Плей-офф
Шахтёр00
14
Плей-офф
Спортинг00
15
Плей-офф
Манчестер Юнайтед00
16
Плей-офф
Бавария00
17
Плей-офф
Арсенал00
18
Плей-офф
ПСЖ00
19
Плей-офф
Наполи00
20
Плей-офф
Атлетико М00
21
Плей-офф
Комо00
22
Плей-офф
Фейеноорд00
23
Плей-офф
Штутгарт00
24
Плей-офф
РБ Лейпциг00
25 Ланс00
26 Барселона00
27 Галатасарай00
28 ПСВ Эйндховен00
29 Ливерпуль00
30 Рома00
31 Вильярреал10
32 Брюгге10
33 Лилль10
34 Интер М10
35 ЛАСК10
36 Порту10
Кто победит?
74 голосов болельщиков
Фенербахче
35%
Ничья
16%
Рома
49%

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