ПСВ Эйндховен - Шахтёр 10 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Шахтёр, которое состоится 10 Сентября 2026 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|32
|вр
|Матей Коварж
|8
|зщ
|Серджино Дест
|2
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|4
|зщ
|Армандо Обиспо
|18
|зщ
|Филип Костич
|24
|пз
|Кодаи Сано
|31
|пз
|Ноа Фернандес
|5
|пз
|Иван Перишич
|20
|пз
|Гус Тиль
|7
|пз
|Рубен ван Боммел
|9
|нп
|Рикардо Пепи
|31
|вр
|Дмитрий Ризнык
|17
|зщ
|Винисиус Аугусто
|5
|зщ
|Валерий Бондарь
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|13
|зщ
|Педро Энрике Азеведо Перейра
|29
|пз
|Егор Назарина
|30
|пз
|Алисон
|27
|пз
|Олег Очеретько
|6
|пз
|Марлон Гомес
|11
|пз
|Невертон
|9
|нп
|Кауан Элиас
|Петер Бош
|Арда Туран
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Манчестер Сити
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Астон Вилла
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Бетис
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Боруссия Д
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|1
|3
| 6
1/8 финала
|АЕК Афины
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Слован Бр
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Фенербахче
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Сабах
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Будё-Глимт
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Викинг
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Славия П
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Шахтёр
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Бавария
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Арсенал
|0
|0
| 18
Плей-офф
|ПСЖ
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Наполи
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Атлетико М
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Комо
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Фейеноорд
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Штутгарт
|0
|0
| 24
Плей-офф
|РБ Лейпциг
|0
|0
|25
|Ланс
|0
|0
|26
|Барселона
|0
|0
|27
|Галатасарай
|0
|0
|28
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
|29
|Ливерпуль
|0
|0
|30
|Рома
|0
|0
|31
|Вильярреал
|1
|0
|32
|Брюгге
|1
|0
|33
|Лилль
|1
|0
|34
|Интер М
|1
|0
|35
|ЛАСК
|1
|0
|36
|Порту
|1
|0