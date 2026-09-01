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ПСВ Эйндховен - Шахтёр 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
10 Сентября 2026 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
ПСВ Эйндховен
Шахтёр

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Шахтёр, которое состоится 10 Сентября 2026 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Шахтёр
Украина
32 Чехия вр Матей Коварж
8 США зщ Серджино Дест
2 Нидерланды зщ Лютсхарел Гертрейда
4 Кюрасао зщ Армандо Обиспо
18 Сербия зщ Филип Костич
24 Япония пз Кодаи Сано
31 Бельгия пз Ноа Фернандес
5 Хорватия пз Иван Перишич
20 Нидерланды пз Гус Тиль
7 Нидерланды пз Рубен ван Боммел
9 США нп Рикардо Пепи
31 Украина вр Дмитрий Ризнык
17 Бразилия зщ Винисиус Аугусто
5 Украина зщ Валерий Бондарь
22 Украина зщ Николай Матвиенко
13 Бразилия зщ Педро Энрике Азеведо Перейра
29 Украина пз Егор Назарина
30 Бразилия пз Алисон
27 Украина пз Олег Очеретько
6 Бразилия пз Марлон Гомес
11 Бразилия пз Невертон
9 Бразилия нп Кауан Элиас
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
Турция Арда Туран
История личных встреч
27.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур ПСВ Эйндховен3 : 2Шахтёр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Манчестер Сити13
2
1/8 финала
Астон Вилла13
3
1/8 финала
Бетис13
4
1/8 финала
Боруссия Д13
5
1/8 финала
Реал Мадрид13
6
1/8 финала
АЕК Афины13
7
1/8 финала
Слован Бр00
8
1/8 финала
Фенербахче00
9
Плей-офф
Сабах00
10
Плей-офф
Будё-Глимт00
11
Плей-офф
Викинг00
12
Плей-офф
Славия П00
13
Плей-офф
Шахтёр00
14
Плей-офф
Спортинг00
15
Плей-офф
Манчестер Юнайтед00
16
Плей-офф
Бавария00
17
Плей-офф
Арсенал00
18
Плей-офф
ПСЖ00
19
Плей-офф
Наполи00
20
Плей-офф
Атлетико М00
21
Плей-офф
Комо00
22
Плей-офф
Фейеноорд00
23
Плей-офф
Штутгарт00
24
Плей-офф
РБ Лейпциг00
25 Ланс00
26 Барселона00
27 Галатасарай00
28 ПСВ Эйндховен00
29 Ливерпуль00
30 Рома00
31 Вильярреал10
32 Брюгге10
33 Лилль10
34 Интер М10
35 ЛАСК10
36 Порту10
Кто победит?
164 голосов болельщиков
ПСВ
15%
Ничья
8%
Шахтёр
77%

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