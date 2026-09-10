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Славия - Ланс 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фортуна Арена (Прага, Чехия), вместимость: 21000
10 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Василис Фотиас (Греция);
Славия П
Ланс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия П - Ланс, которое состоится 10 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Арена (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия П
Прага, Чехия
Ланс
Ланс, Франция
35 Чехия вр Якуб Маркович
42 Чехия зщ Микулаш Конечны
27 Чехия зщ Томаш Влчек
2 Чехия зщ Штепан Халоупек
14 Нигерия пз Samuel Isife
30 Польша пз Виктор Новак
23 Чехия пз Михал Садилек
39 Чехия пз Давид Юрасек
10 Словения пз Даниэль Штурм
20 Нигерия пз Emmanuel Ayaosi
25 Чехия нп Томаш Хоры
40 Франция вр Робен Риссер
32 Франция зщ Киллиан Антонио
25 Буркина-Фасо зщ Исмаэло Ганью
31 Франция зщ Сулейман Саньян
2 Франция пз Рубен Агилар
27 Франция пз Микаэль Кюизанс
22 Польша пз Михал Скурась
10 Франция пз Флорьян Товен
29 Хорватия пз Франьо Иванович
21 Мали пз Амаду Айдара
11 Франция нп Одсонн Эдуар
Главные тренеры
Чехия Йиндржих Трпишовски
Германия Дино Топпмёллер
История личных встреч
05.09.2026 Чехия — Высшая лига 7-й тур Славия П4 : 0
30.08.2026 Чехия — Высшая лига 6-й тур 0 : 3Славия П
22.08.2026 Чехия — Высшая лига 5-й тур Славия П2 : 2
16.08.2026 Чехия — Высшая лига 4-й тур 1 : 1Славия П
09.08.2026 Чехия — Высшая лига 3-й тур Славия П2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Манчестер Сити13
2
1/8 финала
Астон Вилла13
3
1/8 финала
Бетис13
4
1/8 финала
Боруссия Д13
5
1/8 финала
Реал Мадрид13
6
1/8 финала
АЕК Афины13
7
1/8 финала
Слован Бр00
8
1/8 финала
Фенербахче00
9
Плей-офф
Сабах00
10
Плей-офф
Будё-Глимт00
11
Плей-офф
Викинг00
12
Плей-офф
Славия П00
13
Плей-офф
Шахтёр00
14
Плей-офф
Спортинг00
15
Плей-офф
Манчестер Юнайтед00
16
Плей-офф
Бавария00
17
Плей-офф
Арсенал00
18
Плей-офф
ПСЖ00
19
Плей-офф
Наполи00
20
Плей-офф
Атлетико М00
21
Плей-офф
Комо00
22
Плей-офф
Фейеноорд00
23
Плей-офф
Штутгарт00
24
Плей-офф
РБ Лейпциг00
25 Ланс00
26 Барселона00
27 Галатасарай00
28 ПСВ Эйндховен00
29 Ливерпуль00
30 Рома00
31 Вильярреал10
32 Брюгге10
33 Лилль10
34 Интер М10
35 ЛАСК10
36 Порту10
Кто победит?
49 голосов болельщиков
Славия
24%
Ничья
10%
Ланс
65%

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