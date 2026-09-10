Славия - Ланс 10 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия П - Ланс, которое состоится 10 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Арена (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|35
|вр
|Якуб Маркович
|42
|зщ
|Микулаш Конечны
|27
|зщ
|Томаш Влчек
|2
|зщ
|Штепан Халоупек
|14
|пз
|Samuel Isife
|30
|пз
|Виктор Новак
|23
|пз
|Михал Садилек
|39
|пз
|Давид Юрасек
|10
|пз
|Даниэль Штурм
|20
|пз
|Emmanuel Ayaosi
|25
|нп
|Томаш Хоры
|40
|вр
|Робен Риссер
|32
|зщ
|Киллиан Антонио
|25
|зщ
|Исмаэло Ганью
|31
|зщ
|Сулейман Саньян
|2
|пз
|Рубен Агилар
|27
|пз
|Микаэль Кюизанс
|22
|пз
|Михал Скурась
|10
|пз
|Флорьян Товен
|29
|пз
|Франьо Иванович
|21
|пз
|Амаду Айдара
|11
|нп
|Одсонн Эдуар
|Йиндржих Трпишовски
|Дино Топпмёллер
|05.09.2026
|Чехия — Высшая лига
|7-й тур
|4 : 0
|30.08.2026
|Чехия — Высшая лига
|6-й тур
|0 : 3
|22.08.2026
|Чехия — Высшая лига
|5-й тур
|2 : 2
|16.08.2026
|Чехия — Высшая лига
|4-й тур
|1 : 1
|09.08.2026
|Чехия — Высшая лига
|3-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Манчестер Сити
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Астон Вилла
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Бетис
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Боруссия Д
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|1
|3
| 6
1/8 финала
|АЕК Афины
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Слован Бр
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Фенербахче
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Сабах
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Будё-Глимт
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Викинг
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Славия П
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Шахтёр
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Бавария
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Арсенал
|0
|0
| 18
Плей-офф
|ПСЖ
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Наполи
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Атлетико М
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Комо
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Фейеноорд
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Штутгарт
|0
|0
| 24
Плей-офф
|РБ Лейпциг
|0
|0
|25
|Ланс
|0
|0
|26
|Барселона
|0
|0
|27
|Галатасарай
|0
|0
|28
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
|29
|Ливерпуль
|0
|0
|30
|Рома
|0
|0
|31
|Вильярреал
|1
|0
|32
|Брюгге
|1
|0
|33
|Лилль
|1
|0
|34
|Интер М
|1
|0
|35
|ЛАСК
|1
|0
|36
|Порту
|1
|0