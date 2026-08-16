03:15 ()
Свернуть список

Комо - РБ Лейпциг 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
10 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Комо
РБ Лейпциг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - РБ Лейпциг, которое состоится 10 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Комо
Комо, Италия
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
1 Франция вр Жан Бутез
27 Бразилия зщ Ян Коуто
4 Испания зщ Хакобо Рамон
99 Англия зщ Трево Чалоба
3 Испания зщ Алекс Валье
5 Аргентина пз Максимо Перроне
7 Франция пз Лукаш Да Кунья
11 Сенегал пз Ассане Диао
10 Аргентина пз Николас Пас
20 Хорватия пз Мартин Батурина
9 Греция нп Анастасиос Дувикас
26 Бельгия вр Мартен Вандевордт
17 Германия зщ Ридле Баку
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
22 Германия зщ Давид Раум
23 Франция зщ Кастелло Люкеба
21 Марокко пз Нейл Эль-Айнауи
13 Австрия пз Николас Зайвальд
6 Нидерланды пз Эзехил Банзюзи
28 Франция нп Кристофер Нкунку
7 Норвегия нп Антонио Нуса
11 Бельгия нп Жоан Бакайоко
Главные тренеры
Испания Сеск Фабрегас
Аргентина Мартин Гастон Демикелис
История личных встреч
04.09.2026 Италия — Серия А 3-й тур 1 : 4Комо
30.08.2026 Италия — Серия А 2-й тур 1 : 2Комо
22.08.2026 Италия — Серия А 1-й тур 1 : 1Комо
16.08.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 2 : 0Комо
16.08.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 0 : 0Комо
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Манчестер Сити13
2
1/8 финала
Астон Вилла13
3
1/8 финала
Бетис13
4
1/8 финала
Боруссия Д13
5
1/8 финала
Реал Мадрид13
6
1/8 финала
АЕК Афины13
7
1/8 финала
Слован Бр00
8
1/8 финала
Фенербахче00
9
Плей-офф
Сабах00
10
Плей-офф
Будё-Глимт00
11
Плей-офф
Викинг00
12
Плей-офф
Славия П00
13
Плей-офф
Шахтёр00
14
Плей-офф
Спортинг00
15
Плей-офф
Манчестер Юнайтед00
16
Плей-офф
Бавария00
17
Плей-офф
Арсенал00
18
Плей-офф
ПСЖ00
19
Плей-офф
Наполи00
20
Плей-офф
Атлетико М00
21
Плей-офф
Комо00
22
Плей-офф
Фейеноорд00
23
Плей-офф
Штутгарт00
24
Плей-офф
РБ Лейпциг00
25 Ланс00
26 Барселона00
27 Галатасарай00
28 ПСВ Эйндховен00
29 Ливерпуль00
30 Рома00
31 Вильярреал10
32 Брюгге10
33 Лилль10
34 Интер М10
35 ЛАСК10
36 Порту10
Кто победит?
39 голосов болельщиков
Комо
36%
Ничья
8%
РБ Лейпциг
56%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close