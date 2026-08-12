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Манчестер Юнайтед - Сабах 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
10 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Манчестер Юнайтед
Сабах

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Сабах, которое состоится 10 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Сабах
Баку, Азербайджан
1 Бельгия вр Сенне Ламменс
2 Португалия зщ Диогу Дало
15 Франция зщ Лени Йоро
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
37 Англия пз Кобби Майну
18 Бельгия пз Юри Тилеманс
19 Камерун пз Брайан Мбемо
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
13 Дания пз Патрик Доргу
30 Словения нп Беньямин Шешко
92 Казахстан вр Стас Покатилов
80 Алжир зщ Аким Зедадка
3 Гваделупа зщ Стив Сольве
5 Азербайджан зщ Рахман Дашдамиров
27 Польша зщ Тимотеуш Пухач
7 Узбекистан пз Умарали Рахмоналиев
13 Хорватия пз Иван Лепиница
10 Азербайджан пз Алексей Исаев
21 Сербия нп Велько Шимич
20 Руанда нп Джой-Лэнс Миккельс
11 Ямайка нп Кахим Пэррис
Главные тренеры
Англия Майкл Кэррик
Литва Валдас Дамбраускас
История личных встреч
06.09.2026 Англия — Премьер-лига 3-й тур 2 : 2Манчестер Юнайтед
30.08.2026 Англия — Премьер-лига 2-й тур Манчестер Юнайтед5 : 2
22.08.2026 Англия — Премьер-лига 1-й тур 2 : 0Манчестер Юнайтед
15.08.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Манчестер Юнайтед2 : 4
12.08.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Манчестер Юнайтед1 : 1 5 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Манчестер Сити13
2
1/8 финала
Астон Вилла13
3
1/8 финала
Бетис13
4
1/8 финала
Боруссия Д13
5
1/8 финала
Реал Мадрид13
6
1/8 финала
АЕК Афины13
7
1/8 финала
Слован Бр00
8
1/8 финала
Фенербахче00
9
Плей-офф
Сабах00
10
Плей-офф
Будё-Глимт00
11
Плей-офф
Викинг00
12
Плей-офф
Славия П00
13
Плей-офф
Шахтёр00
14
Плей-офф
Спортинг00
15
Плей-офф
Манчестер Юнайтед00
16
Плей-офф
Бавария00
17
Плей-офф
Арсенал00
18
Плей-офф
ПСЖ00
19
Плей-офф
Наполи00
20
Плей-офф
Атлетико М00
21
Плей-офф
Комо00
22
Плей-офф
Фейеноорд00
23
Плей-офф
Штутгарт00
24
Плей-офф
РБ Лейпциг00
25 Ланс00
26 Барселона00
27 Галатасарай00
28 ПСВ Эйндховен00
29 Ливерпуль00
30 Рома00
31 Вильярреал10
32 Брюгге10
33 Лилль10
34 Интер М10
35 ЛАСК10
36 Порту10
Кто победит?
90 голосов болельщиков
Ман Юнайтед
51%
Ничья
20%
Сабах
29%

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