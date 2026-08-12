Манчестер Юнайтед - Сабах 10 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Сабах, которое состоится 10 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Сенне Ламменс
|2
|зщ
|Диогу Дало
|15
|зщ
|Лени Йоро
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|37
|пз
|Кобби Майну
|18
|пз
|Юри Тилеманс
|19
|пз
|Брайан Мбемо
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|13
|пз
|Патрик Доргу
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|92
|вр
|Стас Покатилов
|80
|зщ
|Аким Зедадка
|3
|зщ
|Стив Сольве
|5
|зщ
|Рахман Дашдамиров
|27
|зщ
|Тимотеуш Пухач
|7
|пз
|Умарали Рахмоналиев
|13
|пз
|Иван Лепиница
|10
|пз
|Алексей Исаев
|21
|нп
|Велько Шимич
|20
|нп
|Джой-Лэнс Миккельс
|11
|нп
|Кахим Пэррис
|Майкл Кэррик
|Валдас Дамбраускас
|06.09.2026
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 2
|30.08.2026
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|5 : 2
|22.08.2026
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|15.08.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 4
|12.08.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 1 5 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Манчестер Сити
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Астон Вилла
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Бетис
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Боруссия Д
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|1
|3
| 6
1/8 финала
|АЕК Афины
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Слован Бр
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Фенербахче
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Сабах
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Будё-Глимт
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Викинг
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Славия П
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Шахтёр
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Бавария
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Арсенал
|0
|0
| 18
Плей-офф
|ПСЖ
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Наполи
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Атлетико М
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Комо
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Фейеноорд
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Штутгарт
|0
|0
| 24
Плей-офф
|РБ Лейпциг
|0
|0
|25
|Ланс
|0
|0
|26
|Барселона
|0
|0
|27
|Галатасарай
|0
|0
|28
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
|29
|Ливерпуль
|0
|0
|30
|Рома
|0
|0
|31
|Вильярреал
|1
|0
|32
|Брюгге
|1
|0
|33
|Лилль
|1
|0
|34
|Интер М
|1
|0
|35
|ЛАСК
|1
|0
|36
|Порту
|1
|0