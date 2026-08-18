Бавария - Будё-Глимт 10 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Будё-Глимт, которое состоится 10 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|4
|зщ
|Жонатан Та
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|17
|пз
|Майкл Олисе
|10
|пз
|Джамал Мусиала
|14
|пз
|Луис Диас
|9
|нп
|Гарри Кейн
|12
|вр
|Никита Хайкин
|20
|зщ
|Фредрик Шёвольд
|2
|зщ
|Вилладс Нильсен
|4
|зщ
|Один Бёртуфт
|15
|зщ
|Фредрик Бьёркан
|8
|пз
|Сондре Эукленн
|7
|пз
|Патрик Берг
|19
|пз
|Сондре Брунстад
|11
|нп
|Оле-Дидрик Бломберг
|21
|нп
|Андреас Хельмерсен
|17
|нп
|Ола Брюнхильдсен
|Венсан Компани
|Хьетиль Кнутсен
|05.09.2026
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|02.09.2026
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 4
|28.08.2026
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|5 : 1
|22.08.2026
|Суперкубок Германии 2026
|Финал
|1 : 2
|18.08.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Манчестер Сити
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Астон Вилла
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Бетис
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Боруссия Д
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|1
|3
| 6
1/8 финала
|АЕК Афины
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Слован Бр
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Фенербахче
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Сабах
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Будё-Глимт
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Викинг
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Славия П
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Шахтёр
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Бавария
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Арсенал
|0
|0
| 18
Плей-офф
|ПСЖ
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Наполи
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Атлетико М
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Комо
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Фейеноорд
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Штутгарт
|0
|0
| 24
Плей-офф
|РБ Лейпциг
|0
|0
|25
|Ланс
|0
|0
|26
|Барселона
|0
|0
|27
|Галатасарай
|0
|0
|28
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
|29
|Ливерпуль
|0
|0
|30
|Рома
|0
|0
|31
|Вильярреал
|1
|0
|32
|Брюгге
|1
|0
|33
|Лилль
|1
|0
|34
|Интер М
|1
|0
|35
|ЛАСК
|1
|0
|36
|Порту
|1
|0