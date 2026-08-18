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Бавария - Будё-Глимт 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
10 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
Бавария
Будё-Глимт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Будё-Глимт, которое состоится 10 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1 Германия вр Мануэль Нойер
27 Австрия зщ Конрад Лаймер
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
19 Канада зщ Альфонсо Дэвис
4 Германия зщ Жонатан Та
6 Германия пз Йозуа Киммих
45 Германия пз Александар Павлович
17 Франция пз Майкл Олисе
10 Германия пз Джамал Мусиала
14 Колумбия пз Луис Диас
9 Англия нп Гарри Кейн
12 Россия вр Никита Хайкин
20 Норвегия зщ Фредрик Шёвольд
2 Дания зщ Вилладс Нильсен
4 Норвегия зщ Один Бёртуфт
15 Норвегия зщ Фредрик Бьёркан
8 Норвегия пз Сондре Эукленн
7 Норвегия пз Патрик Берг
19 Норвегия пз Сондре Брунстад
11 Норвегия нп Оле-Дидрик Бломберг
21 Норвегия нп Андреас Хельмерсен
17 Норвегия нп Ола Брюнхильдсен
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
Норвегия Хьетиль Кнутсен
История личных встреч
05.09.2026 Германия — Бундеслига 2-й тур 0 : 0Бавария
02.09.2026 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 4Бавария
28.08.2026 Германия — Бундеслига 1-й тур Бавария5 : 1
22.08.2026 Суперкубок Германии 2026 Финал 1 : 2Бавария
18.08.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 2 : 4Бавария
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Манчестер Сити13
2
1/8 финала
Астон Вилла13
3
1/8 финала
Бетис13
4
1/8 финала
Боруссия Д13
5
1/8 финала
Реал Мадрид13
6
1/8 финала
АЕК Афины13
7
1/8 финала
Слован Бр00
8
1/8 финала
Фенербахче00
9
Плей-офф
Сабах00
10
Плей-офф
Будё-Глимт00
11
Плей-офф
Викинг00
12
Плей-офф
Славия П00
13
Плей-офф
Шахтёр00
14
Плей-офф
Спортинг00
15
Плей-офф
Манчестер Юнайтед00
16
Плей-офф
Бавария00
17
Плей-офф
Арсенал00
18
Плей-офф
ПСЖ00
19
Плей-офф
Наполи00
20
Плей-офф
Атлетико М00
21
Плей-офф
Комо00
22
Плей-офф
Фейеноорд00
23
Плей-офф
Штутгарт00
24
Плей-офф
РБ Лейпциг00
25 Ланс00
26 Барселона00
27 Галатасарай00
28 ПСВ Эйндховен00
29 Ливерпуль00
30 Рома00
31 Вильярреал10
32 Брюгге10
33 Лилль10
34 Интер М10
35 ЛАСК10
36 Порту10
Кто победит?
82 голосов болельщиков
Бавария
65%
Ничья
9%
Будё-Глимт
27%

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