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Эштрела - Брага 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
10 Сентября 2026 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 3-й тур
Эштрела
Брага

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Брага, которое состоится 10 Сентября 2026 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Брага
Брага
24 Бразилия вр Лео Линк
21 Германия зщ Макс Шольце
5 Сербия зщ Стефан Лекович
30 Бразилия зщ Луан Патрик
55 Португалия зщ Рафа Соареш
39 Кот-д&#039;Ивуар пз Eddy Doue
8 Бразилия пз Robinho
99 Нигерия пз Абрахам Маркус
14 Хорватия пз Ловро Звонарек
10 Румыния пз Янис Стойка
37 Пуэрто-Рико нп Леандро Антонетти
31 Бразилия вр Bernardo Fontes
14 Швеция зщ Густаф Лагербильке
6 Бразилия зщ Витор Карвальо
44 Албания зщ Адриан Байрами
2 Испания пз Виктор Гомес
8 Португалия пз Жоау Моутинью
34 Турция пз Демир Тыкназ
77 Испания пз Габри Мартинес
50 Португалия пз Диегу Родригеш
20 Кот-д&#039;Ивуар нп Марио Доржелес
10 Испания нп Пау Виктор
Главные тренеры
Испания Карлос Висенс
История личных встреч
16.05.2026 Португалия — Примейра 34-й тур Брага2 : 2Эштрела
03.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур Эштрела3 : 3Брага
19.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Эштрела0 : 1Брага
11.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур Брага1 : 1Эштрела
02.03.2024 Португалия — Примейра 24-й тур Брага3 : 0Эштрела
28.09.2023 Португалия — Примейра 7-й тур Эштрела2 : 4Брага
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту515
2
Лига чемпионов
Спортинг513
3
Лига чемпионов
Санта-Клара511
4
Лига Европы
Бенфика410
5
Лига конференций
Арока510
6 Брага37
7 Жил Висенте47
8 Маритиму57
9 Эштрела46
10 Академику55
11 Витория Гимарайнш54
12 Морейренсе44
13 Насьонал54
14 Фамаликан53
15 Риу Аве53
16
Стыковая зона
Алверка52
17
Зона вылета
Эшторил52
18
Зона вылета
Каза Пия51
Кто победит?
13 голосов болельщиков
Эштрела
23%
Ничья
8%
Брага
69%

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