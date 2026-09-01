Эштрела - Брага 10 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Брага, которое состоится 10 Сентября 2026 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|24
|вр
|Лео Линк
|21
|зщ
|Макс Шольце
|5
|зщ
|Стефан Лекович
|30
|зщ
|Луан Патрик
|55
|зщ
|Рафа Соареш
|39
|пз
|Eddy Doue
|8
|пз
|Robinho
|99
|пз
|Абрахам Маркус
|14
|пз
|Ловро Звонарек
|10
|пз
|Янис Стойка
|37
|нп
|Леандро Антонетти
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|14
|зщ
|Густаф Лагербильке
|6
|зщ
|Витор Карвальо
|44
|зщ
|Адриан Байрами
|2
|пз
|Виктор Гомес
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|34
|пз
|Демир Тыкназ
|77
|пз
|Габри Мартинес
|50
|пз
|Диегу Родригеш
|20
|нп
|Марио Доржелес
|10
|нп
|Пау Виктор
|Карлос Висенс
|16.05.2026
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|2 : 2
|03.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|3 : 3
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 1
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|02.03.2024
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|3 : 0
|28.09.2023
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Санта-Клара
|5
|11
| 4
Лига Европы
|Бенфика
|4
|10
| 5
Лига конференций
|Арока
|5
|10
|6
|Брага
|3
|7
|7
|Жил Висенте
|4
|7
|8
|Маритиму
|5
|7
|9
|Эштрела
|4
|6
|10
|Академику
|5
|5
|11
|Витория Гимарайнш
|5
|4
|12
|Морейренсе
|4
|4
|13
|Насьонал
|5
|4
|14
|Фамаликан
|5
|3
|15
|Риу Аве
|5
|3
| 16
Стыковая зона
|Алверка
|5
|2
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|5
|1