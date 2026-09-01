Зенит - Локомотив М 12 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Локомотив М, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Сергей Богданович Семак
|Михаил Михайлович Галактионов
|22.04.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|01.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|05.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|27.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 1
|24.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|09.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 2
|30.07.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 0
|30.04.2022
|Россия — Премьер-Лига
|27-й тур
|3 : 1
|15.08.2021
|Россия — Премьер-Лига
|4-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|7
|19
|2
|ЦСКА
|7
|15
|3
|Динамо М
|7
|13
|4
|Спартак М
|7
|13
|5
|Зенит
|7
|12
|6
|Динамо Мх
|7
|12
|7
|Балтика
|7
|10
|8
|Рубин
|7
|10
|9
|Крылья Советов
|8
|10
|10
|Оренбург
|7
|8
|11
|Ростов
|7
|8
|12
|Ахмат
|7
|7
| 13
Стыковая зона
|Локомотив М
|7
|6
| 14
Стыковая зона
|Родина
|8
|4
| 15
Зона вылета
|Акрон
|7
|4
| 16
Зона вылета
|Факел
|7
|2