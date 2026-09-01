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Зенит - Локомотив М 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
12 Сентября 2026 года в 16:15 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 8-й тур
Зенит
Локомотив М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Локомотив М, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
22.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Локомотив М0 : 0Зенит
01.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Зенит2 : 0Локомотив М
05.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Локомотив М1 : 1Зенит
27.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Зенит1 : 1Локомотив М
03.12.2023 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Локомотив М3 : 1Зенит
24.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Зенит1 : 2Локомотив М
09.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Локомотив М1 : 2Зенит
30.07.2022 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Зенит5 : 0Локомотив М
30.04.2022 Россия — Премьер-Лига 27-й тур Зенит3 : 1Локомотив М
15.08.2021 Россия — Премьер-Лига 4-й тур Локомотив М1 : 1Зенит
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Зенит» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар719
2 ЦСКА715
3 Динамо М713
4 Спартак М713
5 Зенит712
6 Динамо Мх712
7 Балтика710
8 Рубин710
9 Крылья Советов810
10 Оренбург78
11 Ростов78
12 Ахмат77
13
Стыковая зона
Локомотив М76
14
Стыковая зона
Родина84
15
Зона вылета
Акрон74
16
Зона вылета
Факел72
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Зенит
50%
Ничья
0%
Локомотив М
50%

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