Динамо М - Оренбург 12 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Оренбург, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Сандро Шварц
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|07.07.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 1 ДВ
|04.04.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 3
|21.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 3
|29.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|5 : 1
|01.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|24.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|17.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь регионов)
|2 : 4
|08.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 1
|12.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|03.06.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|7
|19
|2
|ЦСКА
|7
|15
|3
|Динамо М
|7
|13
|4
|Спартак М
|7
|13
|5
|Зенит
|7
|12
|6
|Динамо Мх
|7
|12
|7
|Балтика
|7
|10
|8
|Рубин
|7
|10
|9
|Крылья Советов
|8
|10
|10
|Оренбург
|7
|8
|11
|Ростов
|7
|8
|12
|Ахмат
|7
|7
| 13
Стыковая зона
|Локомотив М
|7
|6
| 14
Стыковая зона
|Родина
|8
|4
| 15
Зона вылета
|Акрон
|7
|4
| 16
Зона вылета
|Факел
|7
|2