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Динамо М - Оренбург 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
12 Сентября 2026 года в 18:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 8-й тур
Динамо М
Оренбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Оренбург, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Германия Сандро Шварц
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
07.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Динамо М2 : 1 ДВОренбург
04.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Динамо М3 : 3Оренбург
21.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Оренбург1 : 3Динамо М
29.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Динамо М5 : 1Оренбург
01.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Оренбург2 : 2Динамо М
24.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Оренбург1 : 2Динамо М
17.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь регионов) Оренбург2 : 4Динамо М
08.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо М4 : 1Оренбург
12.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Динамо М2 : 0Оренбург
03.06.2023 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Оренбург3 : 0Динамо М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар719
2 ЦСКА715
3 Динамо М713
4 Спартак М713
5 Зенит712
6 Динамо Мх712
7 Балтика710
8 Рубин710
9 Крылья Советов810
10 Оренбург78
11 Ростов78
12 Ахмат77
13
Стыковая зона
Локомотив М76
14
Стыковая зона
Родина84
15
Зона вылета
Акрон74
16
Зона вылета
Факел72
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Динамо М
100%
Ничья
0%
Оренбург
0%

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