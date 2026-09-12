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ЦСКА - Рубин 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
12 Сентября 2026 года в 20:45 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 8-й тур
ЦСКА
Рубин

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Рубин, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Рубин
Казань
Главные тренеры
Россия Дмитрий Игоревич Игдисамов
Испания Франк Артига
История личных встреч
25.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Рубин0 : 0ЦСКА
09.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур ЦСКА5 : 1Рубин
30.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур ЦСКА2 : 2Рубин
26.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч ЦСКА3 : 0Рубин
06.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Рубин0 : 0ЦСКА
21.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Рубин1 : 1ЦСКА
06.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур ЦСКА2 : 2Рубин
21.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Рубин0 : 0ЦСКА
19.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ЦСКА0 : 2Рубин
20.03.2022 Россия — Премьер-Лига 22-й тур ЦСКА6 : 1Рубин
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: ЦСКА — «Рубин». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар719
2 ЦСКА715
3 Динамо М713
4 Спартак М713
5 Зенит712
6 Динамо Мх712
7 Балтика710
8 Рубин710
9 Крылья Советов810
10 Оренбург78
11 Ростов78
12 Ахмат77
13
Стыковая зона
Локомотив М76
14
Стыковая зона
Родина84
15
Зона вылета
Акрон74
16
Зона вылета
Факел72
Кто победит?
2 голосов болельщиков
ЦСКА
100%
Ничья
0%
Рубин
0%

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