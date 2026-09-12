ЦСКА - Рубин 12 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Рубин, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
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|Россия — Премьер-Лига
|22-й тур
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|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|7
|19
|2
|ЦСКА
|7
|15
|3
|Динамо М
|7
|13
|4
|Спартак М
|7
|13
|5
|Зенит
|7
|12
|6
|Динамо Мх
|7
|12
|7
|Балтика
|7
|10
|8
|Рубин
|7
|10
|9
|Крылья Советов
|8
|10
|10
|Оренбург
|7
|8
|11
|Ростов
|7
|8
|12
|Ахмат
|7
|7
| 13
Стыковая зона
|Локомотив М
|7
|6
| 14
Стыковая зона
|Родина
|8
|4
| 15
Зона вылета
|Акрон
|7
|4
| 16
Зона вылета
|Факел
|7
|2