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Кристал Пэлас - Ипсвич Таун 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
12 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Кристал Пэлас
Ипсвич Таун

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Ипсвич Таун, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Ипсвич Таун
Ипсвич
1 Англия вр Дин Хендерсон
26 США зщ Крис Ричардс
5 Франция зщ Аксель Дисаси
6 Франция зщ Джейди Канво
25 Израиль зщ Анан Халаили
23 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
20 Англия пз Адам Уортон
3 Англия пз Тайрик Митчелл
18 Япония пз Даити Камада
10 Испания нп Йереми Пино
22 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
37 Нидерланды вр Кьелл Схерпен
26 Ирландия зщ Дара О'Ши
6 Марокко зщ Исса Диоп
24 Англия зщ Джейкоб Гривз
3 Англия зщ Лейф Дэвис
23 Сербия пз Саша Лукич
25 Аргентина пз Эксекиэль Паласиос
10 Парагвай пз Хулио Энсисо
38 Япония пз Дайдзэн Маэда
7 Гана нп Абдул Фатаву
19 Бразилия нп Эмерсонн
Главные тренеры
Франция Пьер Саж
Англия Гари О'Нил
История личных встреч
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Кристал Пэлас1 : 0Ипсвич Таун
03.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Ипсвич Таун0 : 1Кристал Пэлас
22.08.2017 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Кристал Пэлас2 : 1Ипсвич Таун
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити39
2
Лига чемпионов
Арсенал39
3
Лига чемпионов
Халл Сити37
4
Лига чемпионов
Челси36
5
Лига Европы
Брентфорд35
6
Лига Европы
Ливерпуль35
7
Лига конференций
Ньюкасл Юнайтед35
8 Эвертон35
9 Лидс Юнайтед35
10 Брайтон энд Хоув Альбион34
11 Манчестер Юнайтед34
12 Сандерленд34
13 Кристал Пэлас33
14 Ипсвич Таун33
15 Борнмут32
16 Ноттингем Форест32
17 Тоттенхэм Хотспур31
18
Зона вылета
Астон Вилла31
19
Зона вылета
Фулхэм30
20
Зона вылета
Ковентри Сити30
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Кристал Пэлас
100%
Ничья
0%
Ипсвич
0%

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