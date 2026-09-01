Кристал Пэлас - Ипсвич Таун 12 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Ипсвич Таун, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Аксель Дисаси
|6
|зщ
|Джейди Канво
|25
|зщ
|Анан Халаили
|23
|пз
|Квинтен Тимбер
|20
|пз
|Адам Уортон
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|18
|пз
|Даити Камада
|10
|нп
|Йереми Пино
|22
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|37
|вр
|Кьелл Схерпен
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|6
|зщ
|Исса Диоп
|24
|зщ
|Джейкоб Гривз
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|23
|пз
|Саша Лукич
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|10
|пз
|Хулио Энсисо
|38
|пз
|Дайдзэн Маэда
|7
|нп
|Абдул Фатаву
|19
|нп
|Эмерсонн
|Пьер Саж
|Гари О'Нил
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|03.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|22.08.2017
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Халл Сити
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|3
|6
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|3
|5
| 6
Лига Европы
|Ливерпуль
|3
|5
| 7
Лига конференций
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|5
|8
|Эвертон
|3
|5
|9
|Лидс Юнайтед
|3
|5
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|3
|4
|11
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|12
|Сандерленд
|3
|4
|13
|Кристал Пэлас
|3
|3
|14
|Ипсвич Таун
|3
|3
|15
|Борнмут
|3
|2
|16
|Ноттингем Форест
|3
|2
|17
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Астон Вилла
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Фулхэм
|3
|0
| 20
Зона вылета
|Ковентри Сити
|3
|0