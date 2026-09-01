Ливерпуль - Фулхэм 12 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Фулхэм, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Алисон Бекер
|33
|зщ
|Рональд Араухо
|5
|зщ
|Жереми Жаке
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|7
|пз
|Флориан Вирц
|73
|пз
|Рио Нгумоа
|23
|нп
|Виктор Муньос
|9
|нп
|Александер Исак
|1
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|22
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|19
|пз
|Ши Чарльз
|17
|пз
|Алекс Айуоби
|24
|пз
|Джош Кинг
|16
|пз
|Сандер Берге
|14
|пз
|Оскар Бобб
|7
|нп
|Гонсало Гарсия
|Андони Ираола
|Альваро Арбелоа
|11.04.2026
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 0
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|06.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 2
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 2
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 3
|24.01.2024
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|10.01.2024
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 3
|03.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|06.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Халл Сити
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|3
|6
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|3
|5
| 6
Лига Европы
|Ливерпуль
|3
|5
| 7
Лига конференций
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|5
|8
|Эвертон
|3
|5
|9
|Лидс Юнайтед
|3
|5
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|3
|4
|11
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|12
|Сандерленд
|3
|4
|13
|Кристал Пэлас
|3
|3
|14
|Ипсвич Таун
|3
|3
|15
|Борнмут
|3
|2
|16
|Ноттингем Форест
|3
|2
|17
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Астон Вилла
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Фулхэм
|3
|0
| 20
Зона вылета
|Ковентри Сити
|3
|0