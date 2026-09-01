03:21 ()
Расписание матчей
Суббота 12 сентября
Свернуть список

Ливерпуль - Фулхэм 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
12 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Ливерпуль
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Фулхэм, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Фулхэм
Лондон
1 Бразилия вр Алисон Бекер
33 Уругвай зщ Рональд Араухо
5 Франция зщ Жереми Жаке
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
21 Греция зщ Константинос Цимикас
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
7 Германия пз Флориан Вирц
73 Англия пз Рио Нгумоа
23 Испания нп Виктор Муньос
9 Швеция нп Александер Исак
1 Германия вр Бернд Лено
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
33 США зщ Энтони Робинсон
22 Австрия зщ Давид Аффенгрубер
19 Северная Ирландия пз Ши Чарльз
17 Нигерия пз Алекс Айуоби
24 Англия пз Джош Кинг
16 Норвегия пз Сандер Берге
14 Норвегия пз Оскар Бобб
7 Испания нп Гонсало Гарсия
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Испания Альваро Арбелоа
История личных встреч
11.04.2026 Англия — Премьер-лига 32-й тур Ливерпуль2 : 0Фулхэм
04.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур Фулхэм2 : 2Ливерпуль
06.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Фулхэм3 : 2Ливерпуль
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Ливерпуль2 : 2Фулхэм
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Фулхэм1 : 3Ливерпуль
24.01.2024 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Фулхэм1 : 1Ливерпуль
10.01.2024 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Ливерпуль2 : 1Фулхэм
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ливерпуль4 : 3Фулхэм
03.05.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ливерпуль1 : 0Фулхэм
06.08.2022 Англия - Премьер-лига 1-й тур Фулхэм2 : 2Ливерпуль
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити39
2
Лига чемпионов
Арсенал39
3
Лига чемпионов
Халл Сити37
4
Лига чемпионов
Челси36
5
Лига Европы
Брентфорд35
6
Лига Европы
Ливерпуль35
7
Лига конференций
Ньюкасл Юнайтед35
8 Эвертон35
9 Лидс Юнайтед35
10 Брайтон энд Хоув Альбион34
11 Манчестер Юнайтед34
12 Сандерленд34
13 Кристал Пэлас33
14 Ипсвич Таун33
15 Борнмут32
16 Ноттингем Форест32
17 Тоттенхэм Хотспур31
18
Зона вылета
Астон Вилла31
19
Зона вылета
Фулхэм30
20
Зона вылета
Ковентри Сити30
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Ливерпуль
100%
Ничья
0%
Фулхэм
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close