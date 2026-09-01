Борнмут - Брентфорд 12 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Брентфорд, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Джордже Петрович
|15
|зщ
|Адам Смит
|5
|зщ
|Джеймс Хилл
|14
|зщ
|Антониу Силва
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|8
|пз
|Алекс Скотт
|37
|пз
|Райан
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|9
|нп
|Эванилсон
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|33
|зщ
|Микаель Кайоде
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|44
|зщ
|Янник Шустер
|23
|зщ
|Кин Льюис-Поттер
|18
|пз
|Мамаду Сангаре
|27
|пз
|Витали Янельт
|7
|пз
|Кевин Шаде
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|9
|нп
|Игор Тьяго
|19
|нп
|Джейдон Энтони
|Марко Розе
|03.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|4 : 1
|26.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 2
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 2
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|14.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|22.05.2021
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Халл Сити
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|3
|6
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|3
|5
| 6
Лига Европы
|Ливерпуль
|3
|5
| 7
Лига конференций
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|5
|8
|Эвертон
|3
|5
|9
|Лидс Юнайтед
|3
|5
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|3
|4
|11
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|12
|Сандерленд
|3
|4
|13
|Кристал Пэлас
|3
|3
|14
|Ипсвич Таун
|3
|3
|15
|Борнмут
|3
|2
|16
|Ноттингем Форест
|3
|2
|17
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Астон Вилла
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Фулхэм
|3
|0
| 20
Зона вылета
|Ковентри Сити
|3
|0