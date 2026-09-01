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Борнмут - Брентфорд 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
12 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Борнмут
Брентфорд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Брентфорд, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Брентфорд
Лондон
1 Сербия вр Джордже Петрович
15 Англия зщ Адам Смит
5 Англия зщ Джеймс Хилл
14 Португалия зщ Антониу Силва
3 Франция зщ Адриен Трюффер
12 США пз Тайлер Адамс
8 Англия пз Алекс Скотт
37 Бразилия пз Райан
19 Нидерланды пз Джастин Клюйверт
16 Англия пз Маркус Таверньер
9 Бразилия нп Эванилсон
1 Ирландия вр Кивин Келлехер
33 Италия зщ Микаель Кайоде
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
44 Австрия зщ Янник Шустер
23 Англия зщ Кин Льюис-Поттер
18 Мали пз Мамаду Сангаре
27 Германия пз Витали Янельт
7 Германия пз Кевин Шаде
24 Дания нп Миккель Дамсгор
9 Бразилия нп Игор Тьяго
19 Англия нп Джейдон Энтони
Главные тренеры
Германия Марко Розе
История личных встреч
03.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур Борнмут0 : 0Брентфорд
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Брентфорд4 : 1Борнмут
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Борнмут0 : 2Брентфорд
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Борнмут1 : 2Брентфорд
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Брентфорд3 : 2Борнмут
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Борнмут1 : 2Брентфорд
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Брентфорд2 : 2Борнмут
14.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Брентфорд2 : 0Борнмут
01.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Борнмут0 : 0Брентфорд
22.05.2021 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч Брентфорд3 : 1Борнмут
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити39
2
Лига чемпионов
Арсенал39
3
Лига чемпионов
Халл Сити37
4
Лига чемпионов
Челси36
5
Лига Европы
Брентфорд35
6
Лига Европы
Ливерпуль35
7
Лига конференций
Ньюкасл Юнайтед35
8 Эвертон35
9 Лидс Юнайтед35
10 Брайтон энд Хоув Альбион34
11 Манчестер Юнайтед34
12 Сандерленд34
13 Кристал Пэлас33
14 Ипсвич Таун33
15 Борнмут32
16 Ноттингем Форест32
17 Тоттенхэм Хотспур31
18
Зона вылета
Астон Вилла31
19
Зона вылета
Фулхэм30
20
Зона вылета
Ковентри Сити30
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Борнмут
67%
Ничья
0%
Брентфорд
33%

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