Астон Вилла - Ноттингем Форест 12 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Ноттингем Форест, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Дзион Судзуки
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|22
|зщ
|Ян Матсен
|8
|пз
|Бубакар Камара
|6
|пз
|Росс Баркли
|7
|пз
|Джон Макгинн
|10
|пз
|Эмилиано Буэндия
|53
|пз
|Джордж Хеммингс
|11
|нп
|Николас Джексон
|26
|вр
|Матц Селс
|23
|зщ
|Жаир Кунья
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|34
|пз
|Ола Айна
|21
|пз
|Ксавер Шлагер
|24
|пз
|Джеймс Макэйти
|3
|пз
|Неко Уильямс
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|19
|нп
|Лиам Делап
|11
|нп
|Игор Жезус
|Унаи Эмери
|Оливер Гласнер
|07.05.2026
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 0
|30.04.2026
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|12.04.2026
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1
|03.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 1
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 2
|05.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|10.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Халл Сити
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|3
|6
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|3
|5
| 6
Лига Европы
|Ливерпуль
|3
|5
| 7
Лига конференций
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|5
|8
|Эвертон
|3
|5
|9
|Лидс Юнайтед
|3
|5
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|3
|4
|11
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|12
|Сандерленд
|3
|4
|13
|Кристал Пэлас
|3
|3
|14
|Ипсвич Таун
|3
|3
|15
|Борнмут
|3
|2
|16
|Ноттингем Форест
|3
|2
|17
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Астон Вилла
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Фулхэм
|3
|0
| 20
Зона вылета
|Ковентри Сити
|3
|0