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Астон Вилла - Ноттингем Форест 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
12 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Астон Вилла
Ноттингем Форест

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Ноттингем Форест, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Ноттингем Форест
Ноттингем
1 Япония вр Дзион Судзуки
2 Польша зщ Мэтти Кэш
3 Швеция зщ Виктор Линделёф
5 Англия зщ Тайрон Мингз
22 Нидерланды зщ Ян Матсен
8 Франция пз Бубакар Камара
6 Англия пз Росс Баркли
7 Шотландия пз Джон Макгинн
10 Аргентина пз Эмилиано Буэндия
53 Англия пз Джордж Хеммингс
11 Сенегал нп Николас Джексон
26 Бельгия вр Матц Селс
23 Бразилия зщ Жаир Кунья
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
34 Нигерия пз Ола Айна
21 Австрия пз Ксавер Шлагер
24 Англия пз Джеймс Макэйти
3 Уэльс пз Неко Уильямс
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
19 Англия нп Лиам Делап
11 Бразилия нп Игор Жезус
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
07.05.2026 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч Астон Вилла4 : 0Ноттингем Форест
30.04.2026 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч Ноттингем Форест1 : 0Астон Вилла
12.04.2026 Англия — Премьер-лига 32-й тур Ноттингем Форест1 : 1Астон Вилла
03.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур Астон Вилла3 : 1Ноттингем Форест
05.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Астон Вилла2 : 1Ноттингем Форест
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Ноттингем Форест2 : 1Астон Вилла
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Астон Вилла4 : 2Ноттингем Форест
05.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Ноттингем Форест2 : 0Астон Вилла
08.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Астон Вилла2 : 0Ноттингем Форест
10.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Ноттингем Форест1 : 1Астон Вилла
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити39
2
Лига чемпионов
Арсенал39
3
Лига чемпионов
Халл Сити37
4
Лига чемпионов
Челси36
5
Лига Европы
Брентфорд35
6
Лига Европы
Ливерпуль35
7
Лига конференций
Ньюкасл Юнайтед35
8 Эвертон35
9 Лидс Юнайтед35
10 Брайтон энд Хоув Альбион34
11 Манчестер Юнайтед34
12 Сандерленд34
13 Кристал Пэлас33
14 Ипсвич Таун33
15 Борнмут32
16 Ноттингем Форест32
17 Тоттенхэм Хотспур31
18
Зона вылета
Астон Вилла31
19
Зона вылета
Фулхэм30
20
Зона вылета
Ковентри Сити30
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Астон Вилла
100%
Ничья
0%
Ноттингем
0%

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