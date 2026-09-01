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Челси - Халл Сити 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
12 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Фарай Халлам (Англия);
Челси
Халл Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Халл Сити, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
1 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
5 Франция зщ Максанс Лакруа
3 Франция зщ Уэсли Фофана
24 Англия зщ Рис Джеймс
6 Англия зщ Ливай Колуилл
7 Португалия пз Педру Нету
45 Бельгия пз Ромео Лавиа
21 Нидерланды пз Йоррел Хато
10 Англия пз Коул Палмер
17 Англия нп Морган Роджерс
9 Бразилия нп Жоао Педро
19 Греция вр Константинос Цолакис
15 Ирландия зщ Джон Иган
2 Англия зщ Льюи Койл
6 Нигерия зщ Семи Аджайи
3 Англия зщ Райан Джилз
32 Сенегал зщ Нобель Менди
27 Англия пз Реган Слейтер
29 Франция пз Люка Гурна-Дуат
21 Швеция пз Эллиот Страуд
10 Алжир нп Мохамед Беллуми
9 Шотландия нп Оливер Макбарни
Главные тренеры
Испания Хаби Алонсо
Босния и Герцеговина Сергей Якирович
История личных встреч
13.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала Халл Сити0 : 4Челси
25.01.2020 Кубок Англии 1/16 финала Халл Сити1 : 2Челси
16.02.2018 Кубок Англии 1/8 финала Челси4 : 0Халл Сити
22.01.2017 Англия - Премьер-лига 22-й тур Челси2 : 0Халл Сити
01.10.2016 Англия - Премьер-лига 7-й тур Халл Сити0 : 2Челси
22.03.2015 Англия - Премьер-лига 30-й тур Халл Сити2 : 3Челси
13.12.2014 Англия - Премьер-лига 16-й тур Челси2 : 0Халл Сити
11.01.2014 Англия - Премьер-лига 21-й тур Халл Сити0 : 2Челси
18.08.2013 Англия - Премьер-лига 1-й тур Челси2 : 0Халл Сити
02.02.2010 Англия - Премьер-лига 21-й тур Халл Сити1 : 1Челси
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити39
2
Лига чемпионов
Арсенал39
3
Лига чемпионов
Халл Сити37
4
Лига чемпионов
Челси36
5
Лига Европы
Брентфорд35
6
Лига Европы
Ливерпуль35
7
Лига конференций
Ньюкасл Юнайтед35
8 Эвертон35
9 Лидс Юнайтед35
10 Брайтон энд Хоув Альбион34
11 Манчестер Юнайтед34
12 Сандерленд34
13 Кристал Пэлас33
14 Ипсвич Таун33
15 Борнмут32
16 Ноттингем Форест32
17 Тоттенхэм Хотспур31
18
Зона вылета
Астон Вилла31
19
Зона вылета
Фулхэм30
20
Зона вылета
Ковентри Сити30
Кто победит?
7 голосов болельщиков
Челси
86%
Ничья
14%
Халл Сити
0%

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