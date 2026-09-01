Челси - Халл Сити 12 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Халл Сити, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|3
|зщ
|Уэсли Фофана
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|6
|зщ
|Ливай Колуилл
|7
|пз
|Педру Нету
|45
|пз
|Ромео Лавиа
|21
|пз
|Йоррел Хато
|10
|пз
|Коул Палмер
|17
|нп
|Морган Роджерс
|9
|нп
|Жоао Педро
|19
|вр
|Константинос Цолакис
|15
|зщ
|Джон Иган
|2
|зщ
|Льюи Койл
|6
|зщ
|Семи Аджайи
|3
|зщ
|Райан Джилз
|32
|зщ
|Нобель Менди
|27
|пз
|Реган Слейтер
|29
|пз
|Люка Гурна-Дуат
|21
|пз
|Эллиот Страуд
|10
|нп
|Мохамед Беллуми
|9
|нп
|Оливер Макбарни
|Хаби Алонсо
|Сергей Якирович
|13.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 4
|25.01.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 2
|16.02.2018
|Кубок Англии
|1/8 финала
|4 : 0
|22.01.2017
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|01.10.2016
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|22.03.2015
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 3
|13.12.2014
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|11.01.2014
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|18.08.2013
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|02.02.2010
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Халл Сити
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|3
|6
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|3
|5
| 6
Лига Европы
|Ливерпуль
|3
|5
| 7
Лига конференций
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|5
|8
|Эвертон
|3
|5
|9
|Лидс Юнайтед
|3
|5
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|3
|4
|11
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|12
|Сандерленд
|3
|4
|13
|Кристал Пэлас
|3
|3
|14
|Ипсвич Таун
|3
|3
|15
|Борнмут
|3
|2
|16
|Ноттингем Форест
|3
|2
|17
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Астон Вилла
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Фулхэм
|3
|0
| 20
Зона вылета
|Ковентри Сити
|3
|0