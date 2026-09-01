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Тоттенхэм Хотспур - Эвертон 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
12 Сентября 2026 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Эвертон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Эвертон, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
31 Чехия вр Антонин Кински
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
13 Италия зщ Дестини Удоджи
23 Испания зщ Педро Порро
16 Италия пз Сандро Тонали
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
11 Франция пз Матис Тель
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
22 Египет нп Омар Мармуш
17 Бразилия нп Савиньо
1 Англия вр Джордан Пикфорд
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
4 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
16 Украина зщ Виталий Миколенко
2 Англия зщ Эйнсли Мэйтленд-Найлс
45 Англия пз Харрисон Армстронг
34 Германия пз Мерлин Рёль
8 Англия пз Кирнан Дьюсбери-Холл
19 Англия пз Тайрик Джордж
37 Англия пз Джеймс Гарнер
11 Франция нп Тьерно Барри
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
24.05.2026 Англия — Премьер-лига 38-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Эвертон
26.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур Эвертон0 : 3Тоттенхэм Хотспур
19.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Эвертон3 : 2Тоттенхэм Хотспур
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 0Эвертон
03.02.2024 Англия - Премьер-лига 23-й тур Эвертон2 : 2Тоттенхэм Хотспур
23.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Эвертон
03.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Эвертон1 : 1Тоттенхэм Хотспур
15.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Эвертон
07.03.2022 Англия - Премьер-лига 28-й тур Тоттенхэм Хотспур5 : 0Эвертон
07.11.2021 Англия - Премьер-лига 11-й тур Эвертон0 : 0Тоттенхэм Хотспур
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити39
2
Лига чемпионов
Арсенал39
3
Лига чемпионов
Халл Сити37
4
Лига чемпионов
Челси36
5
Лига Европы
Брентфорд35
6
Лига Европы
Ливерпуль35
7
Лига конференций
Ньюкасл Юнайтед35
8 Эвертон35
9 Лидс Юнайтед35
10 Брайтон энд Хоув Альбион34
11 Манчестер Юнайтед34
12 Сандерленд34
13 Кристал Пэлас33
14 Ипсвич Таун33
15 Борнмут32
16 Ноттингем Форест32
17 Тоттенхэм Хотспур31
18
Зона вылета
Астон Вилла31
19
Зона вылета
Фулхэм30
20
Зона вылета
Ковентри Сити30
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Тоттенхэм
100%
Ничья
0%
Эвертон
0%

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