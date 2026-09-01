Тоттенхэм Хотспур - Эвертон 12 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Эвертон, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|31
|вр
|Антонин Кински
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
|23
|зщ
|Педро Порро
|16
|пз
|Сандро Тонали
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|11
|пз
|Матис Тель
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|22
|нп
|Омар Мармуш
|17
|нп
|Савиньо
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|4
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|2
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|45
|пз
|Харрисон Армстронг
|34
|пз
|Мерлин Рёль
|8
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|19
|пз
|Тайрик Джордж
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|11
|нп
|Тьерно Барри
|Роберто де Дзерби
|Дэвид Мойес
|24.05.2026
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 3
|19.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 2
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 0
|03.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 2
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|03.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|15.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|07.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|5 : 0
|07.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Халл Сити
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|3
|6
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|3
|5
| 6
Лига Европы
|Ливерпуль
|3
|5
| 7
Лига конференций
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|5
|8
|Эвертон
|3
|5
|9
|Лидс Юнайтед
|3
|5
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|3
|4
|11
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|12
|Сандерленд
|3
|4
|13
|Кристал Пэлас
|3
|3
|14
|Ипсвич Таун
|3
|3
|15
|Борнмут
|3
|2
|16
|Ноттингем Форест
|3
|2
|17
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Астон Вилла
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Фулхэм
|3
|0
| 20
Зона вылета
|Ковентри Сити
|3
|0