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Сандерленд - Арсенал 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
12 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Сандерленд
Арсенал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Арсенал, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Арсенал
Лондон
22 Нидерланды вр Робин Руфс
20 Франция зщ Норди Мукиэле
5 Северная Ирландия зщ Дэниел Баллард
17 Мозамбик зщ Рейнилду Мандава
12 Бельгия зщ Тома Мёнье
4 Австрия пз Кевин Дансо
34 Швейцария пз Гранит Джака
27 ДР Конго пз Ноа Садики
28 Франция пз Энцо Ле Фе
10 Эквадор пз Нильсон Ангуло
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
1 Испания вр Давид Райя
4 Англия зщ Бен Уайт
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
15 Англия зщ Эзри Конса
41 Англия пз Деклан Райс
49 Англия пз Майлз Льюис-Скелли
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
7 Англия нп Букайо Сака
17 Греция нп Христос Цолис
29 Германия нп Кай Хаверц
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
Испания Микель Артета
История личных встреч
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Арсенал3 : 0Сандерленд
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Сандерленд2 : 2Арсенал
21.12.2021 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Арсенал5 : 1Сандерленд
16.05.2017 Англия - Премьер-лига 34-й тур Арсенал2 : 0Сандерленд
29.10.2016 Англия - Премьер-лига 10-й тур Сандерленд1 : 4Арсенал
24.04.2016 Англия - Премьер-лига 35-й тур Сандерленд0 : 0Арсенал
09.01.2016 Кубок Англии 1/32 финала Арсенал3 : 1Сандерленд
05.12.2015 Англия - Премьер-лига 15-й тур Арсенал3 : 1Сандерленд
20.05.2015 Англия - Премьер-лига 33-й тур Арсенал0 : 0Сандерленд
25.10.2014 Англия - Премьер-лига 9-й тур Сандерленд0 : 2Арсенал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити39
2
Лига чемпионов
Арсенал39
3
Лига чемпионов
Халл Сити37
4
Лига чемпионов
Челси36
5
Лига Европы
Брентфорд35
6
Лига Европы
Ливерпуль35
7
Лига конференций
Ньюкасл Юнайтед35
8 Эвертон35
9 Лидс Юнайтед35
10 Брайтон энд Хоув Альбион34
11 Манчестер Юнайтед34
12 Сандерленд34
13 Кристал Пэлас33
14 Ипсвич Таун33
15 Борнмут32
16 Ноттингем Форест32
17 Тоттенхэм Хотспур31
18
Зона вылета
Астон Вилла31
19
Зона вылета
Фулхэм30
20
Зона вылета
Ковентри Сити30
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Сандерленд
0%
Ничья
0%
Арсенал
100%

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