Сандерленд - Арсенал 12 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Арсенал, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|22
|вр
|Робин Руфс
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|5
|зщ
|Дэниел Баллард
|17
|зщ
|Рейнилду Мандава
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|4
|пз
|Кевин Дансо
|34
|пз
|Гранит Джака
|27
|пз
|Ноа Садики
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|10
|пз
|Нильсон Ангуло
|9
|нп
|Брайан Бробби
|1
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|15
|зщ
|Эзри Конса
|41
|пз
|Деклан Райс
|49
|пз
|Майлз Льюис-Скелли
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|7
|нп
|Букайо Сака
|17
|нп
|Христос Цолис
|29
|нп
|Кай Хаверц
|Режис Ле Брис
|Микель Артета
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|21.12.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|5 : 1
|16.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 0
|29.10.2016
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 4
|24.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 0
|09.01.2016
|Кубок Англии
|1/32 финала
|3 : 1
|05.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 1
|20.05.2015
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 0
|25.10.2014
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Халл Сити
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|3
|6
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|3
|5
| 6
Лига Европы
|Ливерпуль
|3
|5
| 7
Лига конференций
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|5
|8
|Эвертон
|3
|5
|9
|Лидс Юнайтед
|3
|5
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|3
|4
|11
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|12
|Сандерленд
|3
|4
|13
|Кристал Пэлас
|3
|3
|14
|Ипсвич Таун
|3
|3
|15
|Борнмут
|3
|2
|16
|Ноттингем Форест
|3
|2
|17
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Астон Вилла
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Фулхэм
|3
|0
| 20
Зона вылета
|Ковентри Сити
|3
|0