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Осасуна - Эспаньол 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
12 Сентября 2026 года в 17:15 (+03:00). Испания — Ла Лига, 5-й тур
Главный судья: Льюис Бестард Сервера (Пальма, Испания);
Осасуна
Эспаньол

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Эспаньол, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Эспаньол
Барселона
1ИспанияврСерхио Эррера
27ИспаниязщИньиго Аргибиде
24ИспаниязщАлехандро Катена
23ИспаниязщАбель Бретонес
48ГаназщRockson Yeboah
7ИспанияпзХон Монкайола
8ИспанияпзИкер Муньос
14ИспанияпзРубен Гарсия
17ХорватиянпАнте Будимир
20ФранциянпРомен дель Кастильо
21ИспаниянпХонатан Дубасин
13СербияврМарко Дмитрович
23МароккозщОмар Эль-Хилали
14ИспаниязщУнай Нуньес
21ИспаниязщРохер Инохо
6УругвайзщЛеандро Кабрера
8ИспанияпзЭду Эспосито
22ИспанияпзAлекс Калатрава
28ИспанияпзХави Эрнандес
4ИспанияпзУрко Гонсалес
24АнглиянпТайрис Долан
9ИспаниянпРоберто Фернандес
Главные тренеры
ИспанияМаноло Гонсалес
История личных встреч
17.05.2026Испания — Примера37-й турОсасуна1 : 2Эспаньол
31.08.2025Испания — Примера3-й турЭспаньол1 : 0Осасуна
18.05.2025Испания — Примера37-й турОсасуна2 : 0Эспаньол
14.12.2024Испания — Примера17-й турЭспаньол0 : 0Осасуна
04.02.2023Испания - Примера20-й турЭспаньол1 : 1Осасуна
20.10.2022Испания - Примера10-й турОсасуна1 : 0Эспаньол
08.05.2022Испания - Примера35-й турЭспаньол1 : 1Осасуна
14.08.2021Испания - Примера1-й турОсасуна0 : 0Эспаньол
17.01.2021Кубок Испании1/16 финалаЭспаньол0 : 2Осасуна
08.03.2020Испания - Примера27-й турОсасуна1 : 0Эспаньол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона412
2
Лига чемпионов
Алавес410
3
Лига чемпионов
Бетис49
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид49
5
Лига Европы
Депортиво48
6
Лига конференций
Атлетико М47
7 Осасуна47
8 Реал Сосьедад57
9 Севилья47
10 Атлетик Б46
11 Леванте45
12 Райо Вальекано44
13 Хетафе44
14 Эспаньол44
15 Расинг44
16 Сельта53
17 Вильярреал42
18
Зона вылета
Малага42
19
Зона вылета
Эльче41
20
Зона вылета
Валенсия41
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Осасуна
0%
Ничья
0%
Эспаньол
100%

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