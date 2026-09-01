Осасуна - Эспаньол 12 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Эспаньол, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Серхио Эррера
|27
|зщ
|Иньиго Аргибиде
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|23
|зщ
|Абель Бретонес
|48
|зщ
|Rockson Yeboah
|7
|пз
|Хон Монкайола
|8
|пз
|Икер Муньос
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|17
|нп
|Анте Будимир
|20
|нп
|Ромен дель Кастильо
|21
|нп
|Хонатан Дубасин
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|14
|зщ
|Унай Нуньес
|21
|зщ
|Рохер Инохо
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|8
|пз
|Эду Эспосито
|22
|пз
|Aлекс Калатрава
|28
|пз
|Хави Эрнандес
|4
|пз
|Урко Гонсалес
|24
|нп
|Тайрис Долан
|9
|нп
|Роберто Фернандес
|Маноло Гонсалес
|17.05.2026
|Испания — Примера
|37-й тур
|1 : 2
|31.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 0
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|2 : 0
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 0
|04.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 1
|20.10.2022
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
|08.05.2022
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 1
|14.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 0
|17.01.2021
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 2
|08.03.2020
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Алавес
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Депортиво
|4
|8
| 6
Лига конференций
|Атлетико М
|4
|7
|7
|Осасуна
|4
|7
|8
|Реал Сосьедад
|5
|7
|9
|Севилья
|4
|7
|10
|Атлетик Б
|4
|6
|11
|Леванте
|4
|5
|12
|Райо Вальекано
|4
|4
|13
|Хетафе
|4
|4
|14
|Эспаньол
|4
|4
|15
|Расинг
|4
|4
|16
|Сельта
|5
|3
|17
|Вильярреал
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Малага
|4
|2
| 19
Зона вылета
|Эльче
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|4
|1