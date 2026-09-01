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Атлетик Б - Эльче 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
12 Сентября 2026 года в 19:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 5-й тур
Атлетик Б
Эльче

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Эльче, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Эльче
Эльче
1ИспанияврУнай Симон
12ИспаниязщХесус Аресо
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
17ИспаниязщЮри Берчиче
5ИспаниязщЕрай Альварес
16ИспанияпзИньиго Руис де Галарета
24ИспанияпзБеньят Херенабаррена
23ИспанияпзРоберт Наварро
8ИспанияпзОйан Сансет
10ИспанияпзНико Уильямс
9ГанапзИньяки Уильямс
1АргентинаврМатиас Дитуро
23ИспаниязщВиктор Чуст
6ИспаниязщПедро Бигас
2ИспанияпзБуба Сангаре
20ИспанияпзТете Моренте
47ИспанияпзХави Морсильо
12ИспанияпзГонсало Вильяр дель Фрайле
10АргентинапзФакундо Буонанотте
11ИспанияпзХерман Валера
18ФранцияпзТома Лемар
14ИспаниянпФер Ниньо
Главные тренеры
ГерманияЭдин Терзич
АргентинаМартин Ансельми
История личных встреч
20.02.2026Испания — Примера25-й турАтлетик Б2 : 1Эльче
19.10.2025Испания — Примера9-й турЭльче0 : 0Атлетик Б
28.05.2023Испания - Примера37-й турАтлетик Б0 : 1Эльче
11.09.2022Испания - Примера5-й турЭльче1 : 4Атлетик Б
03.04.2022Испания - Примера30-й турАтлетик Б2 : 1Эльче
16.08.2021Испания - Примера1-й турЭльче0 : 0Атлетик Б
22.05.2021Испания - Примера38-й турЭльче2 : 0Атлетик Б
03.01.2021Испания - Примера17-й турАтлетик Б1 : 0Эльче
22.01.2020Кубок Испании1/16 финалаЭльче1 : 1 4 : 5Атлетик Б
17.05.2015Испания - Примера37-й турЭльче2 : 3Атлетик Б
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона412
2
Лига чемпионов
Алавес410
3
Лига чемпионов
Бетис49
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид49
5
Лига Европы
Депортиво48
6
Лига конференций
Атлетико М47
7 Осасуна47
8 Реал Сосьедад57
9 Севилья47
10 Атлетик Б46
11 Леванте45
12 Райо Вальекано44
13 Хетафе44
14 Эспаньол44
15 Расинг44
16 Сельта53
17 Вильярреал42
18
Зона вылета
Малага42
19
Зона вылета
Эльче41
20
Зона вылета
Валенсия41
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Атлетик Б
100%
Ничья
0%
Эльче
0%

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