Атлетик Б - Эльче 12 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Эльче, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Унай Симон
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|16
|пз
|Иньиго Руис де Галарета
|24
|пз
|Беньят Херенабаррена
|23
|пз
|Роберт Наварро
|8
|пз
|Ойан Сансет
|10
|пз
|Нико Уильямс
|9
|пз
|Иньяки Уильямс
|1
|вр
|Матиас Дитуро
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|6
|зщ
|Педро Бигас
|2
|пз
|Буба Сангаре
|20
|пз
|Тете Моренте
|47
|пз
|Хави Морсильо
|12
|пз
|Гонсало Вильяр дель Фрайле
|10
|пз
|Факундо Буонанотте
|11
|пз
|Херман Валера
|18
|пз
|Тома Лемар
|14
|нп
|Фер Ниньо
|Эдин Терзич
|Мартин Ансельми
|20.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 0
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 1
|11.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 4
|03.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 1
|16.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 0
|22.05.2021
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 0
|03.01.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 0
|22.01.2020
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 5
|17.05.2015
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Алавес
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Депортиво
|4
|8
| 6
Лига конференций
|Атлетико М
|4
|7
|7
|Осасуна
|4
|7
|8
|Реал Сосьедад
|5
|7
|9
|Севилья
|4
|7
|10
|Атлетик Б
|4
|6
|11
|Леванте
|4
|5
|12
|Райо Вальекано
|4
|4
|13
|Хетафе
|4
|4
|14
|Эспаньол
|4
|4
|15
|Расинг
|4
|4
|16
|Сельта
|5
|3
|17
|Вильярреал
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Малага
|4
|2
| 19
Зона вылета
|Эльче
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|4
|1