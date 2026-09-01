03:23 ()
Расписание матчей
Суббота 12 сентября
Свернуть список

Реал Мадрид - Райо Вальекано 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
12 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 5-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Реал Мадрид
Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Райо Вальекано, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Райо Вальекано
Мадрид
1БельгияврТибо Куртуа
4ИспаниязщДин Хёйсен
17ИспаниязщМарк Кукурелья
12АнглиязщТрент Александер-Арнольд
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
15ТурцияпзАрда Гюлер
5АнглияпзДжуд Беллингем
7Бразилияпз Винисиус Жуниор
20ПортугалияпзБернарду Силва
10ФранциянпКилиан Мбаппе
1ИспанияврДани Карденас
2РумыниязщАндрей Рациу
24ФранциязщФлорьян Лежён
6СенегалзщПате Сисс
17ИспаниязщАдрия Педроса
8ИспанияпзУнай Лопес
23ИспанияпзОскар Мартин
4ИспанияпзПедро Диас
18ИспанияпзАльваро Гарсия
36ИспанияпзГнангоро Буаре
10ИспаниянпСерхио Камельо
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Моуринью
ИспанияБеньят Сан Хосе
История личных встреч
01.02.2026Испания — Примера22-й турРеал Мадрид2 : 1Райо Вальекано
09.11.2025Испания — Примера12-й турРайо Вальекано0 : 0Реал Мадрид
09.03.2025Испания — Примера27-й турРеал Мадрид2 : 1Райо Вальекано
14.12.2024Испания — Примера17-й турРайо Вальекано3 : 3Реал Мадрид
18.02.2024Испания - Примера25-й турРайо Вальекано1 : 1Реал Мадрид
05.11.2023Испания - Примера12-й турРеал Мадрид0 : 0Райо Вальекано
24.05.2023Испания - Примера36-й турРеал Мадрид2 : 1Райо Вальекано
07.11.2022Испания - Примера13-й турРайо Вальекано3 : 2Реал Мадрид
26.02.2022Испания - Примера26-й турРайо Вальекано0 : 1Реал Мадрид
06.11.2021Испания - Примера13-й турРеал Мадрид2 : 1Райо Вальекано
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Примеры: «Реал» — «Райо Вальекано». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона412
2
Лига чемпионов
Алавес410
3
Лига чемпионов
Бетис49
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид49
5
Лига Европы
Депортиво48
6
Лига конференций
Атлетико М47
7 Осасуна47
8 Реал Сосьедад57
9 Севилья47
10 Атлетик Б46
11 Леванте45
12 Райо Вальекано44
13 Хетафе44
14 Эспаньол44
15 Расинг44
16 Сельта53
17 Вильярреал42
18
Зона вылета
Малага42
19
Зона вылета
Эльче41
20
Зона вылета
Валенсия41
Кто победит?
6 голосов болельщиков
Реал Мадрид
100%
Ничья
0%
Райо Вальекано
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close