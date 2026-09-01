Реал Мадрид - Райо Вальекано 12 Сентября прямая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Райо Вальекано, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|4
|зщ
|Дин Хёйсен
|17
|зщ
|Марк Кукурелья
|12
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|15
|пз
|Арда Гюлер
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
|20
|пз
|Бернарду Силва
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|1
|вр
|Дани Карденас
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|6
|зщ
|Пате Сисс
|17
|зщ
|Адрия Педроса
|8
|пз
|Унай Лопес
|23
|пз
|Оскар Мартин
|4
|пз
|Педро Диас
|18
|пз
|Альваро Гарсия
|36
|пз
|Гнангоро Буаре
|10
|нп
|Серхио Камельо
|Жозе Моуринью
|Беньят Сан Хосе
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|0 : 0
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|3 : 3
|18.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 0
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
|07.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 2
|26.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 1
|06.11.2021
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Алавес
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Депортиво
|4
|8
| 6
Лига конференций
|Атлетико М
|4
|7
|7
|Осасуна
|4
|7
|8
|Реал Сосьедад
|5
|7
|9
|Севилья
|4
|7
|10
|Атлетик Б
|4
|6
|11
|Леванте
|4
|5
|12
|Райо Вальекано
|4
|4
|13
|Хетафе
|4
|4
|14
|Эспаньол
|4
|4
|15
|Расинг
|4
|4
|16
|Сельта
|5
|3
|17
|Вильярреал
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Малага
|4
|2
| 19
Зона вылета
|Эльче
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|4
|1