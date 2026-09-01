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Дженоа - Фрозиноне 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
12 Сентября 2026 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Дженоа
Фрозиноне

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Фрозиноне, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Фрозиноне
Фрозиноне
1НидерландыврЮстин Бейло
27ИталиязщАлессандро Маркандалли
5НорвегиязщЛео Эстигор
22МексиказщХоан Васкес
3НидерландызщКингсли Эхизибуэ
97ШвейцарияпзДжибриль Соу
8ИталияпзТоммазо Бальданци
77ИсландияпзМикаэль-Эгиль Эллертссон
32ДанияпзМортен Френнруп
18ЧерногорияпзМилутин Осмаич
29ИталиянпЛоренцо Коломбо
22ИталияврЛоренцо Пальмизани
3ИталиязщГабриэле Кальвани
2ИталиязщДжорджио Читтадини
79ИталиязщGabriele Bracaglia
20ГабонпзЭнтони Ойоно
14ИталияпзДжакомо Кало
73ИталияпзПатрицио Мазини
10АвстрияпзРомано Шмид
40ИталиянпСейду Фини
17ГрузиянпГеоргий Квернадзе
9ИталиянпАнтонио Раймондо
Главные тренеры
ИталияДаниэле Де Росси
История личных встреч
30.03.2024Италия - Серия А30-й турДженоа1 : 1Фрозиноне
26.11.2023Италия - Серия А13-й турФрозиноне2 : 1Дженоа
13.05.2023Италия - Серия BСерия В. 37-й турФрозиноне3 : 2Дженоа
18.12.2022Италия - Серия BСерия В. 18-й турДженоа1 : 0Фрозиноне
03.03.2019Италия - Серия А26-й турДженоа0 : 0Фрозиноне
30.09.2018Италия - Серия А7-й турФрозиноне1 : 2Дженоа
03.04.2016Италия - Серия А31-й турДженоа4 : 0Фрозиноне
08.11.2015Италия - Серия А12-й турФрозиноне2 : 2Дженоа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома39
2
Лига чемпионов
Интер М39
3
Лига чемпионов
Лацио39
4
Лига чемпионов
Милан37
5
Лига Европы
Ювентус37
6
Лига конференций
Комо37
7 Фрозиноне36
8 Аталанта36
9 Кальяри36
10 Сассуоло34
11 Удинезе34
12 Наполи33
13 Торино33
14 Лечче33
15 Парма31
16 Монца31
17 Болонья31
18
Зона вылета
Венеция30
19
Зона вылета
Дженоа30
20
Зона вылета
Фиорентина30
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Дженоа
50%
Ничья
0%
Фрозиноне
50%

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