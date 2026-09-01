Дженоа - Фрозиноне 12 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Фрозиноне, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Юстин Бейло
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|97
|пз
|Джибриль Соу
|8
|пз
|Томмазо Бальданци
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|18
|пз
|Милутин Осмаич
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|22
|вр
|Лоренцо Пальмизани
|3
|зщ
|Габриэле Кальвани
|2
|зщ
|Джорджио Читтадини
|79
|зщ
|Gabriele Bracaglia
|20
|пз
|Энтони Ойоно
|14
|пз
|Джакомо Кало
|73
|пз
|Патрицио Мазини
|10
|пз
|Романо Шмид
|40
|нп
|Сейду Фини
|17
|нп
|Георгий Квернадзе
|9
|нп
|Антонио Раймондо
|Даниэле Де Росси
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|13.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|3 : 2
|18.12.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 18-й тур
|1 : 0
|03.03.2019
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 0
|30.09.2018
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 2
|03.04.2016
|Италия - Серия А
|31-й тур
|4 : 0
|08.11.2015
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|3
|9
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Комо
|3
|7
|7
|Фрозиноне
|3
|6
|8
|Аталанта
|3
|6
|9
|Кальяри
|3
|6
|10
|Сассуоло
|3
|4
|11
|Удинезе
|3
|4
|12
|Наполи
|3
|3
|13
|Торино
|3
|3
|14
|Лечче
|3
|3
|15
|Парма
|3
|1
|16
|Монца
|3
|1
|17
|Болонья
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Венеция
|3
|0
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|3
|0
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|3
|0