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Лацио - Милан 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
12 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Лацио
Милан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Милан, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Милан
Милан
35ГрецияврХристос Мандас
15ИталиязщРомано Флориани
5НидерландызщДанило Дуки
25ДаниязщОливер Нильсен
17ПортугалиязщНуну Тавареш
16ИталияпзДавиде Фраттези
21ФранцияпзРеда Белахьяне
24НидерландыпзКеннет Тейлор
11ДаниянпГустав Исаксен
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
9ИталиянпАндреа Пинамонти
16ФранцияврМик Меньян
5БельгиязщКони де Винтер
31СербиязщСтрахиня Павлович
34ИспаниязщМарио Хила
80СШАпзЮнус Муса
2ЭквадорпзПервис Эступиньян
12ФранцияпзАдриен Рабьо
21НигерияпзСаму Чуквезе
30ШвейцарияпзАрдон Яшари
70ИталияпзАльфаджо Сиссе
9ПортугалиянпГонсалу Рамуш
Главные тренеры
ИталияДженнаро Гаттузо
ИталияДженнаро Гаттузо
ПортугалияРубен Аморим
История личных встреч
15.03.2026Италия — Серия А29-й турЛацио1 : 0Милан
04.12.2025Кубок Италии1/8 финалаЛацио1 : 0Милан
29.11.2025Италия — Серия А13-й турМилан1 : 0Лацио
02.03.2025Италия — Серия А27-й турМилан1 : 2Лацио
31.08.2024Италия — Серия А3-й турЛацио2 : 2Милан
01.03.2024Италия - Серия А27-й турЛацио0 : 1Милан
30.09.2023Италия - Серия А7-й турМилан2 : 0Лацио
06.05.2023Италия - Серия АСерия А. 34-й турМилан2 : 0Лацио
24.01.2023Италия - Серия АСерия А. 19-й турЛацио4 : 0Милан
24.04.2022Италия - Серия А34-й турЛацио1 : 2Милан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома39
2
Лига чемпионов
Интер М39
3
Лига чемпионов
Лацио39
4
Лига чемпионов
Милан37
5
Лига Европы
Ювентус37
6
Лига конференций
Комо37
7 Фрозиноне36
8 Аталанта36
9 Кальяри36
10 Сассуоло34
11 Удинезе34
12 Наполи33
13 Торино33
14 Лечче33
15 Парма31
16 Монца31
17 Болонья31
18
Зона вылета
Венеция30
19
Зона вылета
Дженоа30
20
Зона вылета
Фиорентина30
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Лацио
0%
Ничья
33%
Милан
67%

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