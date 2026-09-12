Лацио - Милан 12 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Милан, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|35
|вр
|Христос Мандас
|15
|зщ
|Романо Флориани
|5
|зщ
|Данило Дуки
|25
|зщ
|Оливер Нильсен
|17
|зщ
|Нуну Тавареш
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|21
|пз
|Реда Белахьяне
|24
|пз
|Кеннет Тейлор
|11
|нп
|Густав Исаксен
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|34
|зщ
|Марио Хила
|80
|пз
|Юнус Муса
|2
|пз
|Первис Эступиньян
|12
|пз
|Адриен Рабьо
|21
|пз
|Саму Чуквезе
|30
|пз
|Ардон Яшари
|70
|пз
|Альфаджо Сиссе
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|Дженнаро Гаттузо
|Дженнаро Гаттузо
|Рубен Аморим
|15.03.2026
|Италия — Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|04.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 2
|01.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 1
|30.09.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|2 : 0
|24.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 19-й тур
|4 : 0
|24.04.2022
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|3
|9
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Комо
|3
|7
|7
|Фрозиноне
|3
|6
|8
|Аталанта
|3
|6
|9
|Кальяри
|3
|6
|10
|Сассуоло
|3
|4
|11
|Удинезе
|3
|4
|12
|Наполи
|3
|3
|13
|Торино
|3
|3
|14
|Лечче
|3
|3
|15
|Парма
|3
|1
|16
|Монца
|3
|1
|17
|Болонья
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Венеция
|3
|0
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|3
|0
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|3
|0