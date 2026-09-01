Аталанта - Кальяри 12 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Кальяри, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|3
|зщ
|Одилон Коссуну
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|10
|пз
|Лазар Самарджич
|13
|пз
|Эдерсон
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|47
|пз
|Лоренцо Бернаскони
|19
|пз
|Франк Кессье
|9
|нп
|Джанлука Скамакка
|99
|нп
|Элиф Элмас
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|вр
|Элия Каприле
|2
|зщ
|Зе Педру
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|зщ
|Алессандро Дейола
|15
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|Хуан Родригес
|33
|зщ
|Адам Оберт
|8
|пз
|Мишель Адопо
|6
|пз
|Гарри Уинкс
|4
|пз
|Алессандро Романо
|70
|пз
|Даниэль Мальдини
|10
|пз
|Якопо Фаццини
|31
|нп
|Поль Менди
|Маурицио Сарри
|Фабио Пизакане
|27.04.2026
|Италия — Серия А
|34-й тур
|3 : 2
|13.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 0
|14.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 1
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|06.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 2
|06.11.2021
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 2
|14.02.2021
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 1
|14.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|3
|9
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Комо
|3
|7
|7
|Фрозиноне
|3
|6
|8
|Аталанта
|3
|6
|9
|Кальяри
|3
|6
|10
|Сассуоло
|3
|4
|11
|Удинезе
|3
|4
|12
|Наполи
|3
|3
|13
|Торино
|3
|3
|14
|Лечче
|3
|3
|15
|Парма
|3
|1
|16
|Монца
|3
|1
|17
|Болонья
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Венеция
|3
|0
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|3
|0
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|3
|0