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Аталанта - Кальяри 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
12 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Альберто Арена (Торре-дель-Греко, Италия);
Аталанта
Кальяри

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Кальяри, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Кальяри
Кальяри
29ИталияврМарко Карнезекки
3Кот-д&#039;ИвуарзщОдилон Коссуну
42ИталиязщДжорджио Скальвини
77ИталиязщДавиде Дзаппакоста
10СербияпзЛазар Самарджич
13Бразилияпз Эдерсон
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
47ИталияпзЛоренцо Бернаскони
19Кот-д&#039;ИвуарпзФранк Кессье
9ИталиянпДжанлука Скамакка
99Северная МакедониянпЭлиф Элмас
1ИталияврЭлия Каприле
2Португалиязщ Зе Педру
14ИталиязщАлессандро Дейола
15УругвайзщХуан Родригес
33СловакиязщАдам Оберт
8ФранцияпзМишель Адопо
6АнглияпзГарри Уинкс
4ШвейцарияпзАлессандро Романо
70ИталияпзДаниэль Мальдини
10ИталияпзЯкопо Фаццини
31СенегалнпПоль Менди
Главные тренеры
ИталияМаурицио Сарри
ИталияФабио Пизакане
История личных встреч
27.04.2026Италия — Серия А34-й турКальяри3 : 2Аталанта
13.12.2025Италия — Серия А15-й турАталанта2 : 1Кальяри
15.02.2025Италия — Серия А25-й турАталанта0 : 0Кальяри
14.12.2024Италия — Серия А16-й турКальяри0 : 1Аталанта
07.04.2024Италия - Серия А31-й турКальяри2 : 1Аталанта
24.09.2023Италия - Серия А5-й турАталанта2 : 0Кальяри
06.02.2022Италия - Серия А24-й турАталанта1 : 2Кальяри
06.11.2021Италия - Серия А12-й турКальяри1 : 2Аталанта
14.02.2021Италия - Серия А22-й турКальяри0 : 1Аталанта
14.01.2021Кубок Италии1/8 финалаАталанта3 : 1Кальяри
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома39
2
Лига чемпионов
Интер М39
3
Лига чемпионов
Лацио39
4
Лига чемпионов
Милан37
5
Лига Европы
Ювентус37
6
Лига конференций
Комо37
7 Фрозиноне36
8 Аталанта36
9 Кальяри36
10 Сассуоло34
11 Удинезе34
12 Наполи33
13 Торино33
14 Лечче33
15 Парма31
16 Монца31
17 Болонья31
18
Зона вылета
Венеция30
19
Зона вылета
Дженоа30
20
Зона вылета
Фиорентина30
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Аталанта
100%
Ничья
0%
Кальяри
0%

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