Фрайбург - Боруссия М 12 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Боруссия М, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|29
|зщ
|Филипп Трой
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|33
|зщ
|Жорди Макенго
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|16
|пз
|Янник Энгельхардт
|19
|пз
|Ян-Никлас Бесте
|14
|пз
|Юито Судзуки
|7
|пз
|Дерри Шерхант
|31
|нп
|Игор Матанович
|1
|вр
|Мориц Николас
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|6
|зщ
|Ко Итакура
|4
|зщ
|Кевин Дикс
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|16
|пз
|Филипп Зандер
|34
|пз
|Mathieu Nguefack
|38
|пз
|Уго Болин
|36
|пз
|Ваэль Мохиа
|9
|нп
|Франк Онора
|11
|нп
|Тим Кляйндинст
|Юлиан Шустер
|Эуген Богуслав Полански
|22.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 0
|12.04.2025
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|30.03.2024
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|0 : 3
|04.11.2023
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 3
|04.03.2023
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|0 : 0
|11.09.2022
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 0
|23.04.2022
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 3
|05.12.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 6
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аугсбург
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Фрайбург
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Эльверсберг
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Майнц
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Бавария
|2
|4
|7
|Байер
|2
|3
|8
|РБ Лейпциг
|2
|3
|9
|Штутгарт
|2
|3
|10
|Вердер
|2
|3
|11
|Кёльн
|2
|3
|12
|Падерборн 07
|2
|1
|13
|Айнтрахт Ф
|2
|1
|14
|Шальке-04
|2
|1
|15
|Унион
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Боруссия М
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Гамбург
|2
|0