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Фрайбург - Боруссия М 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
12 Сентября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Рихард Хемпель (Германия);
Фрайбург
Боруссия М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Боруссия М, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1ГерманияврМио Бакхаус
29ГерманиязщФилипп Трой
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
3АвстриязщФилипп Линхарт
33ФранциязщЖорди Макенго
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
16ГерманияпзЯнник Энгельхардт
19ГерманияпзЯн-Никлас Бесте
14ЯпонияпзЮито Судзуки
7ГерманияпзДерри Шерхант
31ХорватиянпИгор Матанович
1ГерманияврМориц Николас
29СШАзщДжозеф Скалли
6ЯпониязщКо Итакура
4ИндонезиязщКевин Дикс
26ГерманиязщЛукас Ульрих
16ГерманияпзФилипп Зандер
34ГерманияпзMathieu Nguefack
38ШвецияпзУго Болин
36ГерманияпзВаэль Мохиа
9ФранциянпФранк Онора
11ГерманиянпТим Кляйндинст
Главные тренеры
ГерманияЮлиан Шустер
ПольшаЭуген Богуслав Полански
История личных встреч
22.02.2026Германия — Бундеслига23-й турФрайбург2 : 1Боруссия М
05.10.2025Германия — Бундеслига6-й турБоруссия М0 : 0Фрайбург
12.04.2025Германия — Бундеслига29-й турБоруссия М1 : 2Фрайбург
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й турФрайбург3 : 1Боруссия М
30.03.2024Германия — Бундеслига27-й турБоруссия М0 : 3Фрайбург
04.11.2023Германия — Бундеслига10-й турФрайбург3 : 3Боруссия М
04.03.2023Германия — Бундеслига23-й турБоруссия М0 : 0Фрайбург
11.09.2022Германия — Бундеслига6-й турФрайбург0 : 0Боруссия М
23.04.2022Германия - Бундеслига31-й турФрайбург3 : 3Боруссия М
05.12.2021Германия - Бундеслига14-й турБоруссия М0 : 6Фрайбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аугсбург26
2
Лига чемпионов
Фрайбург26
3
Лига чемпионов
Боруссия Д26
4
Лига чемпионов
Эльверсберг26
5
Лига Европы
Майнц24
6
Лига конференций
Бавария24
7 Байер23
8 РБ Лейпциг23
9 Штутгарт23
10 Вердер23
11 Кёльн23
12 Падерборн 0721
13 Айнтрахт Ф21
14 Шальке-0421
15 Унион21
16
Стыковая зона
Хоффенхайм20
17
Зона вылета
Боруссия М20
18
Зона вылета
Гамбург20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Фрайбург
0%
Ничья
0%
Боруссия М
0%

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