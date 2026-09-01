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Хоффенхайм - Штутгарт 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
12 Сентября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Хоффенхайм
Штутгарт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Штутгарт, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Штутгарт
Штутгарт
1ГерманияврОливер Бауман
34ЧехиязщВладимир Цоуфал
5ТурциязщОзан Кабак
21КосовозщАльбиан Хайдари
39НидерландызщМатс Ротс
7КосовопзЛеон Авдуллаху
18НидерландыпзВаутер Бюргер
14ДаниянпАдам Дагим
10ЧехиянпАдам Гложек
8АвстриянпПатрик Виммер
19ГерманиянпТим Лемперле
1ГерманияврФабиан Бредлов
29ГерманиязщФинн Ельч
24ГерманиязщЙефф Шабо
4ГерманиязщЙоша Ваньоман
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
11МароккопзБилал Эль-Ханнус
21ГерманияпзГриша Прёмель
26ГерманияпзДениз Ундав
6ГерманияпзАнгело Штиллер
10ГерманиянпКрис Фюрих
17ГерманиянпДженан Пейчинович
Главные тренеры
АвстрияКристиан Ильцер
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
02.05.2026Германия — Бундеслига32-й турХоффенхайм3 : 3Штутгарт
20.12.2025Германия — Бундеслига15-й турШтутгарт0 : 0Хоффенхайм
23.02.2025Германия — Бундеслига23-й турХоффенхайм1 : 1Штутгарт
06.10.2024Германия — Бундеслига6-й турШтутгарт1 : 1Хоффенхайм
16.03.2024Германия — Бундеслига26-й турХоффенхайм0 : 3Штутгарт
28.10.2023Германия — Бундеслига9-й турШтутгарт2 : 3Хоффенхайм
27.05.2023Германия — Бундеслига34-й турШтутгарт1 : 1Хоффенхайм
24.01.2023Германия — Бундеслига17-й турХоффенхайм2 : 2Штутгарт
25.02.2022Германия - Бундеслига24-й турХоффенхайм2 : 1Штутгарт
02.10.2021Германия - Бундеслига7-й турШтутгарт3 : 1Хоффенхайм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аугсбург26
2
Лига чемпионов
Фрайбург26
3
Лига чемпионов
Боруссия Д26
4
Лига чемпионов
Эльверсберг26
5
Лига Европы
Майнц24
6
Лига конференций
Бавария24
7 Байер23
8 РБ Лейпциг23
9 Штутгарт23
10 Вердер23
11 Кёльн23
12 Падерборн 0721
13 Айнтрахт Ф21
14 Шальке-0421
15 Унион21
16
Стыковая зона
Хоффенхайм20
17
Зона вылета
Боруссия М20
18
Зона вылета
Гамбург20
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Хоффенхайм
0%
Ничья
0%
Штутгарт
100%

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