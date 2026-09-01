Хоффенхайм - Штутгарт 12 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Штутгарт, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Оливер Бауман
|34
|зщ
|Владимир Цоуфал
|5
|зщ
|Озан Кабак
|21
|зщ
|Альбиан Хайдари
|39
|зщ
|Матс Ротс
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|18
|пз
|Ваутер Бюргер
|14
|нп
|Адам Дагим
|10
|нп
|Адам Гложек
|8
|нп
|Патрик Виммер
|19
|нп
|Тим Лемперле
|1
|вр
|Фабиан Бредлов
|29
|зщ
|Финн Ельч
|24
|зщ
|Йефф Шабо
|4
|зщ
|Йоша Ваньоман
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|21
|пз
|Гриша Прёмель
|26
|пз
|Дениз Ундав
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|10
|нп
|Крис Фюрих
|17
|нп
|Дженан Пейчинович
|Кристиан Ильцер
|Себастьян Хёнес
|02.05.2026
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|3 : 3
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 0
|23.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|06.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|0 : 3
|28.10.2023
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
|27.05.2023
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|24.01.2023
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|2 : 2
|25.02.2022
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|02.10.2021
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аугсбург
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Фрайбург
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Эльверсберг
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Майнц
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Бавария
|2
|4
|7
|Байер
|2
|3
|8
|РБ Лейпциг
|2
|3
|9
|Штутгарт
|2
|3
|10
|Вердер
|2
|3
|11
|Кёльн
|2
|3
|12
|Падерборн 07
|2
|1
|13
|Айнтрахт Ф
|2
|1
|14
|Шальке-04
|2
|1
|15
|Унион
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Боруссия М
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Гамбург
|2
|0