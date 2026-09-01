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Майнц - Айнтрахт Ф 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
12 Сентября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Майнц
Айнтрахт Ф

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Айнтрахт Ф, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
27ГерманияврРобин Центнер
4АвстриязщШтефан Пош
3ПерузщФабио Грубер
48ПольшазщКацпер Потульский
19ФранцияпзАнтони Каси
7Южная КореяпзЛи Чжэ Сун
6ЯпонияпзКаисю Сано
10ГерманияпзНадим Амири
2АвстрияпзФилипп Мвене
9ГерманиянпФиллип Тиц
23СуринамнпШеральдо Бекер
1ГерманияврНоа Атуболу
26ЯпониязщКэйта Косуги
4ГерманиязщРобин Кох
3ФранциязщЛилиан Брассье
37ГерманиязщJeremiaha Maluze
27ГерманияпзМарио Гётце
25НигерияпзРафаэль Оньедика
42ТурцияпзДжан Узун
20ЯпониянпРицу Доан
9ГерманиянпЖонатан Буркардт
11ГерманиянпЮнес Эбнуталиб
Главные тренеры
ШвейцарияУрс Фишер
АвстрияАдольф Хюттер
История личных встреч
22.03.2026Германия — Бундеслига27-й турМайнц2 : 1Айнтрахт Ф
09.11.2025Германия — Бундеслига10-й турАйнтрахт Ф1 : 0Майнц
04.05.2025Германия — Бундеслига32-й турМайнц1 : 1Айнтрахт Ф
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й турАйнтрахт Ф1 : 3Майнц
26.01.2024Германия — Бундеслига19-й турАйнтрахт Ф1 : 0Майнц
27.08.2023Германия — Бундеслига2-й турМайнц1 : 1Айнтрахт Ф
13.05.2023Германия — Бундеслига32-й турАйнтрахт Ф3 : 0Майнц
13.11.2022Германия — Бундеслига15-й турМайнц1 : 1Айнтрахт Ф
14.05.2022Германия - Бундеслига34-й турМайнц2 : 2Айнтрахт Ф
18.12.2021Германия - Бундеслига17-й турАйнтрахт Ф1 : 0Майнц
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аугсбург26
2
Лига чемпионов
Фрайбург26
3
Лига чемпионов
Боруссия Д26
4
Лига чемпионов
Эльверсберг26
5
Лига Европы
Майнц24
6
Лига конференций
Бавария24
7 Байер23
8 РБ Лейпциг23
9 Штутгарт23
10 Вердер23
11 Кёльн23
12 Падерборн 0721
13 Айнтрахт Ф21
14 Шальке-0421
15 Унион21
16
Стыковая зона
Хоффенхайм20
17
Зона вылета
Боруссия М20
18
Зона вылета
Гамбург20
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Майнц
0%
Ничья
100%
Айнтрахт Ф
0%

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