Майнц - Айнтрахт Ф 12 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Айнтрахт Ф, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|27
|вр
|Робин Центнер
|4
|зщ
|Штефан Пош
|3
|зщ
|Фабио Грубер
|48
|зщ
|Кацпер Потульский
|19
|пз
|Антони Каси
|7
|пз
|Ли Чжэ Сун
|6
|пз
|Каисю Сано
|10
|пз
|Надим Амири
|2
|пз
|Филипп Мвене
|9
|нп
|Филлип Тиц
|23
|нп
|Шеральдо Бекер
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|26
|зщ
|Кэйта Косуги
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|37
|зщ
|Jeremiaha Maluze
|27
|пз
|Марио Гётце
|25
|пз
|Рафаэль Оньедика
|42
|пз
|Джан Узун
|20
|нп
|Рицу Доан
|9
|нп
|Жонатан Буркардт
|11
|нп
|Юнес Эбнуталиб
|Урс Фишер
|Адольф Хюттер
|22.03.2026
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 0
|04.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
|26.01.2024
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|3 : 0
|13.11.2022
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|14.05.2022
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|18.12.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аугсбург
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Фрайбург
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Эльверсберг
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Майнц
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Бавария
|2
|4
|7
|Байер
|2
|3
|8
|РБ Лейпциг
|2
|3
|9
|Штутгарт
|2
|3
|10
|Вердер
|2
|3
|11
|Кёльн
|2
|3
|12
|Падерборн 07
|2
|1
|13
|Айнтрахт Ф
|2
|1
|14
|Шальке-04
|2
|1
|15
|Унион
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Боруссия М
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Гамбург
|2
|0