Аугсбург - Байер 12 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Байер, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Финн Дамен
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|27
|зщ
|Мариус Вольф
|40
|зщ
|Ноакай Бэнкс
|2
|зщ
|Кальвин Браккельман
|4
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|32
|пз
|Фабиан Ридер
|16
|пз
|Хеннес Беренс
|21
|пз
|Арийон Ибрахимович
|19
|пз
|Робин Фелльхауэр
|11
|нп
|Михаэль Грегорич
|1
|вр
|Марк Флеккен
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|2
|зщ
|Факундо Медина
|6
|пз
|Игнасио Фернандес
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|9
|пз
|Афонсу Морейра
|30
|пз
|Ибрахим Маза
|19
|пз
|Мусса Диаби
|14
|нп
|Патрик Шик
|Карлес Мартинес
|18.04.2026
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|1 : 2
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|26.04.2025
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|2 : 0
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|18.05.2024
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|13.01.2024
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|0 : 1
|03.02.2023
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 0
|13.08.2022
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 2
|22.01.2022
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|5 : 1
|28.08.2021
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аугсбург
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Фрайбург
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Эльверсберг
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Майнц
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Бавария
|2
|4
|7
|Байер
|2
|3
|8
|РБ Лейпциг
|2
|3
|9
|Штутгарт
|2
|3
|10
|Вердер
|2
|3
|11
|Кёльн
|2
|3
|12
|Падерборн 07
|2
|1
|13
|Айнтрахт Ф
|2
|1
|14
|Шальке-04
|2
|1
|15
|Унион
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Боруссия М
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Гамбург
|2
|0