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Аугсбург - Байер 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
12 Сентября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Аугсбург
Байер

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Байер, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Байер
Леверкузен
1ГерманияврФинн Дамен
5ФранциязщКрислен Матсима
27ГерманиязщМариус Вольф
40СШАзщНоакай Бэнкс
2ГерманиязщКальвин Браккельман
4ФранцияпзХан-Ноа Массенго
32ШвейцарияпзФабиан Ридер
16ГерманияпзХеннес Беренс
21ГерманияпзАрийон Ибрахимович
19ГерманияпзРобин Фелльхауэр
11АвстриянпМихаэль Грегорич
1НидерландыврМарк Флеккен
4АнглиязщДжарелл Куанса
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
2АргентиназщФакундо Медина
6АргентинапзИгнасио Фернандес
24ИспанияпзАлеш Гарсия
9ПортугалияпзАфонсу Морейра
30АлжирпзИбрахим Маза
19ФранцияпзМусса Диаби
14ЧехиянпПатрик Шик
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
История личных встреч
18.04.2026Германия — Бундеслига30-й турБайер1 : 2Аугсбург
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й турАугсбург2 : 0Байер
26.04.2025Германия — Бундеслига31-й турБайер2 : 0Аугсбург
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й турАугсбург0 : 2Байер
18.05.2024Германия — Бундеслига34-й турБайер2 : 1Аугсбург
13.01.2024Германия — Бундеслига17-й турАугсбург0 : 1Байер
03.02.2023Германия — Бундеслига19-й турАугсбург1 : 0Байер
13.08.2022Германия — Бундеслига2-й турБайер1 : 2Аугсбург
22.01.2022Германия - Бундеслига20-й турБайер5 : 1Аугсбург
28.08.2021Германия - Бундеслига3-й турАугсбург1 : 4Байер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аугсбург26
2
Лига чемпионов
Фрайбург26
3
Лига чемпионов
Боруссия Д26
4
Лига чемпионов
Эльверсберг26
5
Лига Европы
Майнц24
6
Лига конференций
Бавария24
7 Байер23
8 РБ Лейпциг23
9 Штутгарт23
10 Вердер23
11 Кёльн23
12 Падерборн 0721
13 Айнтрахт Ф21
14 Шальке-0421
15 Унион21
16
Стыковая зона
Хоффенхайм20
17
Зона вылета
Боруссия М20
18
Зона вылета
Гамбург20
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Аугсбург
0%
Ничья
0%
Байер
100%

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