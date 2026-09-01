Боруссия Д - Падерборн 07 12 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Падерборн 07, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Грегор Кобель
|22
|зщ
|Жоан Гаду
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|7
|пз
|Джоб Беллингем
|24
|пз
|Даниэль Свенссон
|25
|пз
|Йоей Верман
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|9
|нп
|Серу Гирасси
|18
|нп
|Итан Нванери
|15
|вр
|Науэль Ноль
|21
|зщ
|Jano ter Horst
|25
|зщ
|Тьярк Шеллер
|22
|зщ
|Маттес Хансен
|17
|пз
|Лорин Курда
|5
|пз
|Сантьяго Кастаньеда
|23
|пз
|Рафаэль Обермайр
|28
|пз
|Лаурин Ульрих
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|9
|нп
|Райан Филипп
|40
|нп
|Габриэль Видович
|Нико Ковач
|02.02.2021
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|28.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|31.05.2020
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 6
|22.11.2019
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|3 : 3
|28.10.2015
|Кубок Германии
|2-й раунд
|7 : 1
|18.04.2015
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|22.11.2014
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аугсбург
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Фрайбург
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Эльверсберг
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Майнц
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Бавария
|2
|4
|7
|Байер
|2
|3
|8
|РБ Лейпциг
|2
|3
|9
|Штутгарт
|2
|3
|10
|Вердер
|2
|3
|11
|Кёльн
|2
|3
|12
|Падерборн 07
|2
|1
|13
|Айнтрахт Ф
|2
|1
|14
|Шальке-04
|2
|1
|15
|Унион
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Боруссия М
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Гамбург
|2
|0