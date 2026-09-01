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Боруссия Д - Падерборн 07 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
12 Сентября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Боруссия Д
Падерборн 07

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Падерборн 07, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Падерборн 07
Падерборн
1ШвейцарияврГрегор Кобель
22ФранциязщЖоан Гаду
3ГерманиязщВальдемар Антон
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
5АлжирзщРами Бенсебаини
7АнглияпзДжоб Беллингем
24ШвецияпзДаниэль Свенссон
25НидерландыпзЙоей Верман
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
9ГвинеянпСеру Гирасси
18АнглиянпИтан Нванери
15ГерманияврНауэль Ноль
21ГерманиязщJano ter Horst
25ГерманиязщТьярк Шеллер
22ГерманиязщМаттес Хансен
17ГерманияпзЛорин Курда
5СШАпзСантьяго Кастаньеда
23ФилиппиныпзРафаэль Обермайр
28ГерманияпзЛаурин Ульрих
18ГерманиянпМарвин Пирингер
9ФранциянпРайан Филипп
40ХорватиянпГабриэль Видович
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
02.02.2021Кубок Германии1/8 финалаБоруссия Д3 : 2 ДВПадерборн 07
28.08.2020Товарищеские матчи (клубы) - 2020Товарищеские матчиБоруссия Д1 : 1Падерборн 07
31.05.2020Германия - Бундеслига29-й турПадерборн 071 : 6Боруссия Д
22.11.2019Германия - Бундеслига12-й турБоруссия Д3 : 3Падерборн 07
28.10.2015Кубок Германии2-й раундБоруссия Д7 : 1Падерборн 07
18.04.2015Германия - Бундеслига29-й турБоруссия Д3 : 0Падерборн 07
22.11.2014Германия - Бундеслига12-й турПадерборн 072 : 2Боруссия Д
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аугсбург26
2
Лига чемпионов
Фрайбург26
3
Лига чемпионов
Боруссия Д26
4
Лига чемпионов
Эльверсберг26
5
Лига Европы
Майнц24
6
Лига конференций
Бавария24
7 Байер23
8 РБ Лейпциг23
9 Штутгарт23
10 Вердер23
11 Кёльн23
12 Падерборн 0721
13 Айнтрахт Ф21
14 Шальке-0421
15 Унион21
16
Стыковая зона
Хоффенхайм20
17
Зона вылета
Боруссия М20
18
Зона вылета
Гамбург20
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Боруссия Д
100%
Ничья
0%
Падерборн 07
0%

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