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Кёльн - Вердер 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
12 Сентября 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
Кёльн
Вердер

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Вердер, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Вердер
Бремен
История личных встреч
12.04.2026Германия — Бундеслига29-й турКёльн3 : 1Вердер
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й турВердер1 : 1Кёльн
16.02.2024Германия - Бундеслига22-й турКёльн0 : 1Вердер
23.09.2023Германия — Бундеслига5-й турВердер2 : 1Кёльн
20.05.2023Германия — Бундеслига33-й турВердер1 : 1Кёльн
21.01.2023Германия — Бундеслига16-й турКёльн7 : 1Вердер
07.03.2021Германия - Бундеслига24-й турКёльн1 : 1Вердер
06.11.2020Германия - Бундеслига7-й турВердер1 : 1Кёльн
27.06.2020Германия - Бундеслига34-й турВердер6 : 1Кёльн
21.12.2019Германия - Бундеслига17-й турКёльн1 : 0Вердер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аугсбург26
2
Лига чемпионов
Фрайбург26
3
Лига чемпионов
Боруссия Д26
4
Лига чемпионов
Эльверсберг26
5
Лига Европы
Майнц24
6
Лига конференций
Бавария24
7 Байер23
8 РБ Лейпциг23
9 Штутгарт23
10 Вердер23
11 Кёльн23
12 Падерборн 0721
13 Айнтрахт Ф21
14 Шальке-0421
15 Унион21
16
Стыковая зона
Хоффенхайм20
17
Зона вылета
Боруссия М20
18
Зона вылета
Гамбург20
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Кёльн
100%
Ничья
0%
Вердер
0%

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