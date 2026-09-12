Кёльн - Вердер 12 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Вердер, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|12.04.2026
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|3 : 1
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|16.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|23.09.2023
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|21.01.2023
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|7 : 1
|07.03.2021
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|06.11.2020
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|27.06.2020
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|6 : 1
|21.12.2019
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аугсбург
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Фрайбург
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Эльверсберг
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Майнц
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Бавария
|2
|4
|7
|Байер
|2
|3
|8
|РБ Лейпциг
|2
|3
|9
|Штутгарт
|2
|3
|10
|Вердер
|2
|3
|11
|Кёльн
|2
|3
|12
|Падерборн 07
|2
|1
|13
|Айнтрахт Ф
|2
|1
|14
|Шальке-04
|2
|1
|15
|Унион
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Боруссия М
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Гамбург
|2
|0